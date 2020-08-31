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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

В 25 раз снизилась в I полугодии чистая прибыль «Газпрома»

«Газпром» опубликовал отчёт за первое полугодие 2020 года. Из документа следует, что чистая прибыль компании по МСФО составила 45,5 млрд рублей. Для сравнения — в 2029 году аналогичный период завершился с прибылью в 19,3 раза больше.В источнике
С чего всё началось
«Газпром» смог с прибылью завершить первое полугодие
, несмотря на снижение объемов продаж газа в Европу на 20%, а средней цены — в 1,7 раза, до $136 за 1 тыс. кубометров.
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