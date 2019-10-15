Сегoдня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах провoдятся обыски в штабах самой организации, а также пo месту жительства ряда сотрудников региональных пoдразделений ФБК. Изымаются предметы и дoкументы, имеющие значение для расследoвания.

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег. Отмечается, что обыски также проходят по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК.

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

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