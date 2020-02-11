Здоровье
Газета.RuВ 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
За шестую неделю 2020 года в России продолжилось географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, першение недельных эпидпорогов было отмечено в 37 субъектах РФ и девяти центральных региональных городах.
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Роспотребнадзор: В 37 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
Комсомольская правдавчера в 20:19
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