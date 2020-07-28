Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.

с чего всё началось

«Облагаемая новым сбором база составит около 100-160 млн тонн, что приведет к дополнительной нагрузке для экспортеров из России на уровне порядка $3-4,8 млрд в год», - говорится в исследовании BCG.

В 4,8 млрд долларов оцениваются потери России от углеродного сбора

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