Экономика

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоВ 4,8 млрд долларов оцениваются потери России от углеродного сбора

«Облагаемая новым сбором база составит около 100-160 млн тонн, что приведет к дополнительной нагрузке для экспортеров из России на уровне порядка $3-4,8 млрд в год», - говорится в исследовании BCG.
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с чего всё началось

Эксперты считают потери экспортеров от «карбонового» налога в ЕС

Прямые потери экспортеров РФ в BCG оценивают на уровне $3–4,8 млрд в год. Эти оценки учитывают потери лишь тех поставщиков товаров и услуг, которые включены в ETS ЕС (европейская схема торговли квотами на выбросы парниковых газов). Это 100 – 160 млн тонн из общих 179 млн тонн, поставляемых Россией.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:11, Ашберн
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