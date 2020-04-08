Коронавирус
Мой БрянскНазваны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Уточняется, что они были выявлены в 49 регионах.
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество
В Тульской области продлен запрет на работу ТЦ и залов ресторанов
Сегодня, 11 апреля, Губернатор Тульской области внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 09:59
Общество
Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с эпидемией коронавируса в Москве тяжелая, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:28
Здоровье
Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса
Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14
Происшествия
Муфтий Ингушетии скончался в больнице
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Здоровье
Московскую поликлинику закрыли на карантин из‑за коронавируса, главврач находится на аппарате ИВЛ
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в районе Митино, ее главный врач Юлия Сергеева находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет «Медуза».
Медиазона 10:38
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Президент Франции отдает себе отчет, что закрытие границ может сказаться на восстановлении экономики.
Вести.Ru 08:28
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Здоровье
ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
Музыка
Рукопись песни The Beatles продали на аукционе за 910 тысяч долларов
Текст песни группы The Beatles Hey Jude, написанный рукой Пола МакКартни, продан на аукционе Julien s Auctions в Соединенных Штатах за 910 тысяч долларов, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:55
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Происшествия
В ангарской колонии, где произошел бунт, нашли тело заключенного
В колонии №15 в Иркутской области, где произошел бунт и пожар, нашли тело заключенного, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дождь 10:28
Общество
Игорь Бабушкин: для ослабления ограничений в Астрахани время не пришло
Прежде всего Игорь Бабушкин отметил, что в Астраханскую область в скором времени доставят 20 тысяч тест-систем нового поколения.
Южная Волна 10:20
Политика
Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе
RT на русском 09:30
Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Технологии
Valve запатентовала новый Steam Controller
На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности появился патент Valve. Valve запатентовала новую версию Steam Controller.
Cyber.sports.ru 06:10
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Собянин поручил проводить тестирование на коронавирус за сутки
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед специалистами задачу проводить тестирование на коронавирус как можно быстрее — в течение 24 часов.
Известия 10:42
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6.
Российская газета вчера в 14:49
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Политика
Верховный суд разъяснил порядок расчета процессуальных сроков в апреле
Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.
ИА Красная Весна 09:58
Общество
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики.
Медиазона 09:26
Футбол
Павлюченко предсказал Дзюбе скорое завершение карьеры
Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал спор форварда «Зенита» Артема Дзюбы и блогера Василия Уткина.
ProstoProSport 09:16
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 08 апреля в 09:01
Хоккей
Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ
Чешский нападающий Йиндржих Абдул в интервью порталу Hokej.cz сообщил о том, что уже подписал контракт с одним из клубов КХЛ.
Советский спорт вчера в 15:23
Общество
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru 08:19
Религия
В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома
"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15