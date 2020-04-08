Коронавирус

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За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Уточняется, что они были выявлены в 49 регионах.
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Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

РИА Новости05:08

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек

РБК04:54

За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах

Российская газета04:15

В России выявлено более 13 500 заболевших коронавирусом

Ведомости04:39

В Тюменской области за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Тюменская линия04:36

Число заболевших COVID-19 россиян увеличилось

Рамблер04:35

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

RT на русском04:43
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

В Тульской области продлен запрет на работу ТЦ и залов ресторанов

Сегодня, 11 апреля, Губернатор Тульской области внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Первый Тульский 09:59
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Общество

Песков назвал тяжелой ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с эпидемией коронавируса в Москве тяжелая, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:28
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Здоровье

Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса

Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14
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Происшествия

Муфтий Ингушетии скончался в больнице

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
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Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru вчера в 13:16
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Здоровье

Московскую поликлинику закрыли на карантин из‑за коронавируса, главврач находится на аппарате ИВЛ

В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в районе Митино, ее главный врач Юлия Сергеева находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет «Медуза».
Медиазона 10:38
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Политика

Макрон допустил дальнейшее закрытие границ

Президент Франции отдает себе отчет, что закрытие границ может сказаться на восстановлении экономики.
Вести.Ru 08:28
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Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
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Здоровье

ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры

Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
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Музыка

Рукопись песни The Beatles продали на аукционе за 910 тысяч долларов

Текст песни группы The Beatles Hey Jude, написанный рукой Пола МакКартни, продан на аукционе Julien s Auctions в Соединенных Штатах за 910 тысяч долларов, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:55
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Происшествия

В ангарской колонии, где произошел бунт, нашли тело заключенного

В колонии №15 в Иркутской области, где произошел бунт и пожар, нашли тело заключенного, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дождь 10:28
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Общество

Игорь Бабушкин: для ослабления ограничений в Астрахани время не пришло

Прежде всего Игорь Бабушкин отметил, что в Астраханскую область в скором времени доставят 20 тысяч тест-систем нового поколения.
Южная Волна 10:20
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Политика

Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе

RT на русском 09:30
Общество

На всех въездах в Москву дежурят полицейские

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
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Технологии

Valve запатентовала новый Steam Controller

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности появился патент Valve. Valve запатентовала новую версию Steam Controller.
Cyber.sports.ru 06:10
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
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Общество

Собянин поручил проводить тестирование на коронавирус за сутки

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед специалистами задачу проводить тестирование на коронавирус как можно быстрее — в течение 24 часов.
Известия 10:42
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Происшествия

В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6.
Российская газета вчера в 14:49
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
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Политика

Верховный суд разъяснил порядок расчета процессуальных сроков в апреле

Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.
ИА Красная Весна 09:58
Общество

Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне

Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики.
Медиазона 09:26
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Футбол

Павлюченко предсказал Дзюбе скорое завершение карьеры

Известный в прошлом российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал спор форварда «Зенита» Артема Дзюбы и блогера Василия Уткина.
ProstoProSport 09:16
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 13 человек

Kursk.com 06:34
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Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
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Политика

Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Интерфакс 08 апреля в 09:01
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Хоккей

Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ

Чешский нападающий Йиндржих Абдул в интервью порталу Hokej.cz сообщил о том, что уже подписал контракт с одним из клубов КХЛ.
Советский спорт вчера в 15:23
Общество

Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин

Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru 08:19
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Религия

В РПЦ сообщили, что верующие могут освятить вербы дома

"В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:15
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