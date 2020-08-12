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РБК
РБК

В 500 метрах от Кремля построят элитный жилой дом

Ранее предполагалось, что на нем будет построен не жилой дом, а «общественный объект», следует из материалов заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы от 2014 года.В источнике
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Секрет фирмы

В нескольких минутах ходьбы от Кремля построят элитный жилой дом. А хотели парк

Секрет фирмы10:17
РБК

В 500 метрах от Кремля построят элитный жилой дом

РБК06:30
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
RT на русском12:51
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