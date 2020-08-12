"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
Российский истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем, сообщает Национальный центр управления обороной.