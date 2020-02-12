Общество
RT на русскомВ 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — приводит итоги исследования РИА Новости. Во время анализа учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально. Среди них NZ, Minsk, FEST и Credo.
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с чего всё началось
В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo. Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22 процента).РИА Новостивчера в 19:41
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе
Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
Происшествия
Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют
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Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца
Происшествия
В Брянске есть раненые в ДТП с маршруткой №47 и «скорой»
Напомним, сегодня, 12 февраля, утром недалеко от остановки «Литий» на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска столкнулись маршрутка №47 и машина скорой медицинской помощи.
Шоу-бизнес
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Гаджеты
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Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
Экономика
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Общество
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Шоу-бизнес
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Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Общество
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Политика
Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак
Ранее Ермак, занимая должность советника президента Украины Владимира Зеленского, заявлял, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Политика
Кравчук выступил за продажу воды в Крым
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма.
Кино
Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века
В результате анализа зрительских рейтингов лучшей мелодрамой 21 века признали «Дневник памяти», который сняли по одноименному роману Николаса Спаркса.
Общество
Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок
Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.
Авто
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Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Гаджеты
Apple разрабатывает недорогие наушники AirPods Pro Lite
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Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях употребления снюса
Длительное употребление снюса может стать причиной развития рака пищевода и легких, а также поджелудочной железы.
Экономика
«Роснефть» устала резать расходы
Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
Происшествия
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Общество
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус озвучил официальное название нового китайского коронавируса.
Политика