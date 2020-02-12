В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo. Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22 процента).

с чего всё началось

«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — приводит итоги исследования РИА Новости. Во время анализа учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально. Среди них NZ, Minsk, FEST и Credo.

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

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