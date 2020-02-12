В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo. Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22 процента).

с чего всё началось

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

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