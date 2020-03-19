Коронавирус
Lenta.ruРоссия перешла в режим повышенной готовности
Всего за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 52 человека. Таким образом, общее число случаев заражения в стране достигло 199. В связи с распространением коронавируса во многих российских регионах, а также в Москве введен режим повышенной готовности.
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с чего всё началось
Во всех 85 регионах России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие распоряжения властей.Ведомости09:41
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