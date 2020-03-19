Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссия перешла в режим повышенной готовности

Всего за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 52 человека. Таким образом, общее число случаев заражения в стране достигло 199. В связи с распространением коронавируса во многих российских регионах, а также в Москве введен режим повышенной готовности.
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с чего всё началось
Во всех 85 регионах России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, пишет
 ТАСС со ссылкой на соответствующие распоряжения властей.
Ведомости09:41

Подробнее о событии

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

РБК10:32

Режим повышенной готовности ввели на всей территории России

Телеканал 360°09:42

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъ09:50

Россия перешла в режим повышенной готовности

Lenta.ru09:37

Все 85 регионов России перешли в режим повышенной готовности

Русская Планета10:20

Во всех регионах России введён режим повышенной готовности

RT на русском10:04

В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности

ТАСС04:38
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Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта

16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
ТАСС 12:44
Музыка

Российские синхронистки поддержали группу Little Big

РИА Новости 03:16
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Армия и оружие

Турецкий военный конвой уничтожен неизвестными в Идлибе

Вечерний курьер 13:21
Общество

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Интерфакс 10:54
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика

Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию

Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com 12:49
Общество

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь 09:45
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Происшествия

В Новосибирске установили всех попутчиков пациентки с коронавирусом

Одним рейсом с женщиной, у которой был выявлен коронавирус, в Новосибирск прилетели 106 человек.
Российская газета 06:15
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 10:34
Транспорт

РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград

«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
RT на русском 12:38
Энергетика

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Московский Комсомолец 09:37
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 09:44
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru вчера в 12:00
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус 01:05
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Космос

В России создадут искусственный интеллект для робота «Испытателя»

Научно-производственное объединение «Андроидная техника», создавшее робота «Федора», который побывал на МКС, разрабатывает следующий проект — робот «Испытатель».
Дни24 13:10
Общество

В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса

Четыре человека, у которых ранее подтвердили наличие нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы в Москве.
РБК 13:10
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru вчера в 23:45
Общество

Закрытие фонда Чичваркина оставило Навального без спонсорских денег

Экономика сегодня 08:56
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Автоновости дня 06:33
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