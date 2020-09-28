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РИА Новости
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может вызвать риски для банковской розницы, особенно для сегмента банковских карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
ФедералПресс

«Банкиры не зря бьют тревогу». Адвокат о поправках в закон о потребительском кредите

ФедералПресс02:11
Телеканал 360°

Ответственность за навязывание банковских услуг перестроит сегмент кредиток

Телеканал 360°вчера в 06:56
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБКвчера в 00:00
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

РИА Новостивчера в 02:45
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъвчера в 01:46
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ruвчера в 00:26
ТАСС

РБК: банки заявили об угрозе для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывать услуги

ТАССвчера в 04:33

Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Кремль не станет утаивать информацию о решении президента Владимира Путина привиться от коронавируса, но пока решения о вакцинации главой государства не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru07:07
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