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В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьёзные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт. Как пишет РБК, это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

РИА Новостивчера в 02:45
ТАСС

РБК: банки заявили об угрозе для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывать услуги

ТАССвчера в 04:33
RT на русском

В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

RT на русскомвчера в 04:09
Телеканал 360°

Ответственность за навязывание банковских услуг перестроит сегмент кредиток

Телеканал 360°вчера в 06:56
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъвчера в 01:46
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ruвчера в 00:26
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБКвчера в 00:00

Собянин предложил продлить на 2021 год введенные из-за пандемии льготы

Мэр Москвы, глава рабочей группы «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил продлить на 2021 год принятые в период пандемии коронавируса решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.
Известиявчера в 13:42
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Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

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Известиявчера в 18:08
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Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новостивчера в 15:39
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Российская газетавчера в 12:12
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Двойник Ольги Бузовой сменила имя на «Небузова Яло»

Ранее ходили слухи, что Небузова является мужчиной, который сменил пол, поскольку является фанатом Ольги Бузовой, а также, что операция по смене внешности обошлась двойнику в три миллиона рублей.
Экономика сегоднявчера в 06:31
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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СК возбудил уголовное дело после смерти дочери актера Конкина

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 32-летней женщины в фитнес-клубе в центре Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 08:20
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