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В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьёзные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт. Как пишет РБК, это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
ФедералПресс

«Банкиры не зря бьют тревогу». Адвокат о поправках в закон о потребительском кредите

ФедералПресс02:11
Телеканал 360°

Ответственность за навязывание банковских услуг перестроит сегмент кредиток

Телеканал 360°вчера в 06:56
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ruвчера в 00:26
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

РИА Новостивчера в 02:45
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъвчера в 01:46
ТАСС

РБК: банки заявили об угрозе для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывать услуги

ТАССвчера в 04:33
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБКвчера в 00:00

В Госдуме оценили идею запретить рекламу безалкогольного пива

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT предложение члена Общественной палаты, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева ввести запрет на рекламу безалкогольного пива.
RT на русском02:37
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Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

Ряд американских СМИ сообщили ранее, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, о чем говорится в пока не вышедшей книге экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла".
РИА Новости01:51
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