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В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьёзные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт. Как пишет РБК, это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБК00:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъ01:46
RT на русском

В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

RT на русском04:09
Вести.Ru

Банкиры предупредили об угрозе для кредитных карт в России

Вести.Ru02:51
Телеканал 360°

Банки предупредили о сложностях с кредитками из-за штрафов за навязанные услуги

Телеканал 360°02:02
ТАСС

РБК: банки заявили об угрозе для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывать услуги

ТАСС04:33
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ru00:26
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБК00:00

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09

МИД РФ обеспокоен применением тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе

Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха представляет особую опасность, поскольку Армения и Азербайджан впервые с 2016 года применяют тяжелые вооружения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
НТВ04:17
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