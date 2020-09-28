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В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьёзные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт. Как пишет РБК, это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБК00:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ответственность за навязывание банковских услуг перестроит сегмент кредиток

Телеканал 360°06:56
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБК00:00
RT на русском

В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

RT на русском04:09
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

РИА Новости02:45
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъ01:46
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ru00:26
ТАСС

РБК: банки заявили об угрозе для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывать услуги

ТАСС04:33

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию
Интерфакс07:12
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Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Киргизии Соорнбаем Жээнбековым заявил, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран, но поддерживает действующую власть в стремлении стабилизировать ситуацию.
Газета.Ru07:47
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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Кремль потребовал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

"Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены и процесс урегулирования конфликта как такового, а также последствий нынешнего обострения, должен перейти в политико-дипломатическое русло", - заявил журналистам представитель Кремля.
ТВ Центр06:45
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
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Тихановская попросила Макрона привлечь Путина к посредничеству в Белоруссии

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью AFP попросила французского лидера Эммануэля Макрона выступить посредником в урегулировании политического кризиса в республике и привлечь к этому процессу президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
Lenta.ru07:28
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Невролог назвал необычные симптомы инсульта

Помимо вышеназванных признаков острого нарушения кровоснабжения головного мозга стоит учитывать: высокое артериальное давление; гипертонический криз; онемение либо покалывания в области щеки, языка, кисти; слабость в кисти; выпадение полей зрения; двоение в глазах; головную боль с рвотой, вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, потерю сознания.
Пятый канал22:55
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