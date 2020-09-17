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iReactor
iReactor

В АКОРТ объяснили рост цен на продукты в России осенью

Возможный рост цен на продукты питания осенью в России объясняется рядом факторов, ключевым из которых является низкая урожайность 2020 года. Об этом в интервью журналистам iReactor заявил глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.В источнике
С чего всё началось
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
Подробнее о событии
iReactor

В АКОРТ объяснили рост цен на продукты в России осенью

iReactor11:34
URA.Ru

Стало известно, какие товары в РФ подорожают этой осенью

URA.Ru15 сентября в 16:24
Царьград

От муки до яблок: Что взлетит в цене в магазинах уже в ближайшее время

Царьградвчера в 10:34
Москва 24

Эксперты назвали товары, которые могут подорожать в России осенью

Москва 24вчера в 04:32
Мойка78

Петербуржцев ожидает рост цен на доставку

Мойка7806:49
Рамблер

Россиян предупредили о подорожании еды

Рамблер15 сентября в 14:24
Газета.Ru

Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью

Газета.Ru15 сентября в 13:07

Лавров допустил совершение Тихановской уголовного преступления

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призывала представителей белорусских силовых структур к измене родине, что может являться уголовным преступлением, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Лавров допустил совершение Тихановской уголовного преступления
Ведомости13:07
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя в центре Калининграда.
РИА Новости10:45
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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Молодежный ЧМ по хоккею 2022 года перенесен в Канаду

В целях снижения затрат, связанных с организацией соревнований, совет IIHF совместно с хоккейными федерациями Канады и Швеции договорились, что турнир 2022 года, который планировалось провести в Гетеборге, примут Эдмонтон и Ред-Дир. По новому соглашению Швеция примет молодежный чемпионат мира 2024 года.
РИА Новости12:00

Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «русофобской истерией» планы властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения там самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году.
RT на русском13:00

Комиссию РПЦ не пустили в захваченный опальным священником монастырь

Созданную для проведения молебна и инвентаризации комиссию Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви и лишенным сана священником Сергием (Романовым).
Lenta.ru10:55
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Жена Петросяна отрицает использование услуг суррогатной матери

Молодая супруга главного комика страны Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова опровергает слухи о факте суррогатного материнства, вследствие чего появился их общий с 75-летним супругом ребенок.
Shraibikus News06:07
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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