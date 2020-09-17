В АКОРТ объяснили рост цен на продукты в России осенью
Возможный рост цен на продукты питания осенью в России объясняется рядом факторов, ключевым из которых является низкая урожайность 2020 года. Об этом в интервью журналистам iReactor заявил глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров. Слабый рубль может преподнести еще много сюрпризов россиянам, предупреждают эксперты. В стране стремительно дорожают продукты и товары.
Газета.Ru15 сентября в 13:07
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