Политическая Экспертиза 23

Возможный рост цен на продукты питания осенью в России объясняется рядом факторов, ключевым из которых является низкая урожайность 2020 года. Об этом в интервью журналистам iReactor заявил глава Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.