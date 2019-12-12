Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Медведева Олега Осипова.
Читать в источнике
Комментировать1398
с чего всё началось

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАСС11 декабря в 06:00

Подробнее о событии

Ни бюджету, ни людям

Ведомостивчера в 17:18

Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

РИА Новости11 декабря в 10:20

ЕАЭС рассмотрит снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

ТАССвчера в 07:12

Силуанов рассказал об идее снижения порога беспошлинного ввоза товаров

RT на русскомвчера в 07:08

Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят

Коммерсантъ11 декабря в 12:56

Силуанов прокомментировал снижение порога беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС

Российская газетавчера в 07:27

Минфин заявил об отсутствии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

Известия11 декабря в 10:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Футбол

Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано» и покинуло Лигу Европы

Киевское "Динамо" в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сыграло вничью с швейцарским "Лугано" — 1:1.
LiveSport.ru вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Происшествия

В Петербурге частично обрушился горящий ангар

В МЧС заявили, что ангар в Санкт-Петербурге, в котором произошло возгорание, частично обрушился.
RT на русском 11:15
Общество

Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
Известия 11:33
Политика

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
РИА Новости 12:05
Политика

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
РИА Новости вчера в 16:42
Общество

Мединский опечален сборами голливудских фильмов в России

В ноябре на деловом завтраке в рамках VIII санкт-петербургского международного культурного форума Мединский раскритиковал фонд кино за неэффективную работу по продвижению российских фильмов за рубежом и в малых городах России.
БИЗНЕС Online 11:46
Происшествия

Изводивший соседей ржанием лошади нижегородец арестован

Ранее стало известно, что 46-летний житель Нижнего Новгорода, изводивший соседей записью конского ржания, был задержан.
Газета.Ru 04:07
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

РИА Новости 11:47
Политика

В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского внести изменения в Минские соглашения.
РЕН ТВ 04:24
Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Экономика

Путин отреагировал на неисполнение расходов бюджета 2019 года

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в объёме до 1 трлн рублей.
RT на русском 11 декабря в 14:53
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Политика

США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Экономика

Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.
Век 00:13
Происшествия

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Российская газета 11:35
Армия и оружие

Пентагон обеспокоило усиление России и Китая

Министерство обороны США обеспокоено развитием военной мощи России и Китая, заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям», передает ТАСС.
Lenta.ru 12:06
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва

Слово и Дело 12:30
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Политика

Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Газета.Ru 03:26
Авто

Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
CarsWeek.ru 04:13
Общество

Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке бомбы под авто погибшего журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош не увидел желании подзащитной «лупануть градами по Киеву» ничего преступного.
Взгляд.ру 11:37
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» произошел пожар

Как стало известно "Вечерке", этим утром вспыхнул пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов".
Вечерний Мурманск вчера в 03:04
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Политика

Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина

Российские телеканалы заложили в программу передач три часа на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, однако итоговый хронометраж может измениться в зависимости от хода мероприятия.
РИА Новости 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное