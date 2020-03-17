Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.

с чего всё началось

В России из-за новостей о распространении коронавируса увеличился спрос на продукты с длительным сроком хранения. На кадрах, снятых видеоагентством RT Ruptly, видны пустые полки в одном из столичных гипермаркетов.

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