Коронавирус
Актуальные НовостиВ АКОРТ пояснили пустые полки в магазинах логистическими проблемами
Как отметили в АКОРТ, потребители и правда могут увидеть в каком-либо магазине пустые полки, но виной этому проблемы с логистикой. Розничные компании уже занимаются коррекцией существующих схем, чтобы в ускоренном режиме доставлять товары, которые стали пользоваться повышенным спросом.
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с чего всё началось
Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).URA.Ruвчера в 10:36
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Названа причина отсутствия товаров в российских продуктовых магазинах
Московский Комсомолецвчера в 23:57
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