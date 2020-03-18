Коронавирус

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ АКОРТ пояснили пустые полки в магазинах логистическими проблемами

Как отметили в АКОРТ, потребители и правда могут увидеть в каком-либо магазине пустые полки, но виной этому проблемы с логистикой. Розничные компании уже занимаются коррекцией существующих схем, чтобы в ускоренном режиме доставлять товары, которые стали пользоваться повышенным спросом.
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с чего всё началось

Торговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах

Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
URA.Ruвчера в 10:36

Подробнее о событии

В АКОРТ прокомментировали проблему «пустых полок» в магазинах

РИА Новостивчера в 23:12

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В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах

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АКОРТ заявила об отсутствии дефицита в российских магазинах

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Люди настроены запасаться продуктами: веет тревожным спокойствием

REGNUM05:18

Торговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах

URA.Ruвчера в 10:36
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Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях

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Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
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Политика

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
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Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента

Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество

Скончался писатель Эдуард Лимонов

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер во вторник вечером в больнице в Москве, сообщил ТАСС депутат Госдумы от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов.
Москва 24 вчера в 13:31
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $28 за баррель

Цена барреля нефти марки Brent к 12.51 мск на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась до $27,65, WTI – до $25,39.
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Политика

Песков рассказал о тестах на коронавирус в администрации президента

Анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 сдали сотрудники администрации президента, которые готовят мероприятия с участием российского лидера Владимира Путина.
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Путешествия

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Порядка ста тысяч организованных туристов из России в настоящее время находятся за границей, сообщает Ростуризм в среду, 18 марта.
Вечерняя Москва 05:56
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Путин прокомментировал рост цен на бензин

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Общество

В США начались испытания вакцины от коронавируса на людях

О начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) объявил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле.
Вестник Кавказа 04:02
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
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Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью

Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
ФАН вчера в 05:22
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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В центре Петербурга нашли росгвардейца с простреленной головой

В Михайловском саду Санкт-Петербурга ночью обнаружили раненного в голову 28-летнего старшину отдела вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 05:12
Политика

В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
РИА Новости 07:18
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
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Общество

Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 06:37
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Piter.tv 05:59
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Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови Группа китайских ученых решила выяснить, есть ли связь между группой крови и восприимчивостью к коронавирусу.
Экспресс газета вчера в 10:37
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Алексей Эрк: в Туле на карантине находятся 266 человек

Под наблюдением врачей, в рамках борьбы с распространением коронавируса, в Туле находятся 266 человек.
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Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

По мнению специалистов из Германии, значительная часть европейских туристов могла заразиться коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.
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Финансы

Центробанк повысил курс доллара и евро

Банк России поднял курс доллара на 19 марта на 3,32 рубля, до 77,2131 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
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Происшествия

В Петербурге прохожие задержали мужчину, устроившего поножовщину

Трое прохожих задержали и передали полицейским мужчину, устроившего поножовщину на автобусной остановке в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 07:30
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