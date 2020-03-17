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РИА НовостиРИА НовостиВ АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке

Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
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с чего всё началось

Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.
Известиявчера в 17:01

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В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке

РИА Новости03:01

АКОРТ: запаса продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель

Комсомольская правда02:33

В АКОРТ сообщили о ситуации на продовольственном рынке России

РБК00:24

В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами и доставкой товаров в торговых сетях

ТАССвчера в 18:48

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РЕН ТВвчера в 17:17

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

Известиявчера в 17:01

Торговые сети заявили об отсутствии проблем с запасами и поставками продуктов

Интерфакс15 марта в 13:57
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