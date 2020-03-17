Коронавирус
РИА НовостиВ АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке
Запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
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с чего всё началось
Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.Известиявчера в 17:01
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Торговые сети заявили об отсутствии проблем с запасами и поставками продуктов
Интерфакс15 марта в 13:57
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