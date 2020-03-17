Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.

с чего всё началось

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом в понедельник, 16 марта, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

Общество Школы в Москве закроют с 21 марта Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.

Энергетика Мировые цены на нефть выросли на 5% Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.

Экономика Индексы США закрылись рекордным обвалом По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Авто Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.

Происшествия Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой В одном из поселков Большереченского района Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой.

Политика Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.

Политика Россия ограничивает въезд иностранцев Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.

Общество На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Политика Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.

Экономика Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики 1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Политика Лукашенко удивился решению России закрыть границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление по поводу закрытия границы с Россией, которое инициировала Москва.

Энергетика Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.