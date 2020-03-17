Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом в понедельник, 16 марта, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
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с чего всё началось

Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.
Известиявчера в 17:01

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АКОРТ: запаса продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель

Комсомольская правда02:33

Запасы на 8 недель: магазины в России не допускают дефицита продуктов

РЕН ТВвчера в 17:17

В АКОРТ сообщили о ситуации на продовольственном рынке России

РБК00:24

В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами и доставкой товаров в торговых сетях

ТАССвчера в 18:48

Продуктовых запасов в магазинах хватит на восемь недель

НТВ02:20

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

Известиявчера в 17:01

Торговые сети заявили об отсутствии проблем с запасами и поставками продуктов

Интерфакс15 марта в 13:57
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Происшествия

В Москве завели дело после получения ребёнком ожогов из-за сухого льда

RT на русском 02:19
Общество

Школы в Москве закроют с 21 марта

Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Известия вчера в 10:35
Политика

Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Газета.Ru 01:27
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве

В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
RT на русском 01:27
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера

Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
РИА Новости вчера в 21:46
Авто

Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях

Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Автоновости дня 01:42
Происшествия

Российская пенсионерка до смерти забила ухажера скалкой

В одном из поселков Большереченского района Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой.
Lenta.ru 01:50
Общество

За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:32
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области

Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Известия 00:44
Экономика

В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер

Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге Forbes 100 надежных российских банков.
Коммерсантъ 02:17
Общество

Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане возросло до 27

Казахстанские медики выявили в стране еще 14 новых случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 02:23
Политика

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями.
Национальная служба новостей вчера в 07:46
Авто

АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross

АвтоВАЗ приступил к сборке на линии B0 главного конвейера обновленных универсалов и фургонов LADA Largus FL.
МонаВиста вчера в 16:45
Происшествия

Жители 21 населенного пункта Иркутской области остались без света

РБК вчера в 23:03
Политика

Россия ограничивает въезд иностранцев

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Вести.Ru вчера в 14:54
Общество

Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса

Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:46
Общество

На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 18:04
Политика

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Медиазона вчера в 09:38
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Вести.Ru 02:23
Политика

Лукашенко удивился решению России закрыть границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление по поводу закрытия границы с Россией, которое инициировала Москва.
ФАН вчера в 06:16
Энергетика

Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина

Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 18:09
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Гаджеты

Смартфоны Huawei P40 Lite появились на российском рынке

Live24 вчера в 11:57
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93

На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
BFM.ru вчера в 08:50
Общество

В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 01:53
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса

Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Piter.tv 02:28
Армия и оружие

В российской Арктике пробила лед и всплыла американская подлодка

У российского архипелага Земля Франца-Иосифа пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo.
ГТРК Ямал 14 марта в 05:30
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
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