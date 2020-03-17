Коронавирус
ИзвестияВ АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом в понедельник, 16 марта, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
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с чего всё началось
Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.Известиявчера в 17:01
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Торговые сети заявили об отсутствии проблем с запасами и поставками продуктов
Интерфакс15 марта в 13:57
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