Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом в понедельник, 16 марта, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
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с чего всё началось

Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.
Известиявчера в 17:01

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В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке

РИА Новости03:01

В АКОРТ рассказали о ситуации с запасами и доставкой товаров в торговых сетях

ТАССвчера в 18:48

В АКОРТ сообщили о ситуации на продовольственном рынке России

РБК00:24

АКОРТ: запаса продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель

Комсомольская правда02:33

Запасы на 8 недель: магазины в России не допускают дефицита продуктов

РЕН ТВвчера в 17:17

В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России

Известиявчера в 17:01

Торговые сети заявили об отсутствии проблем с запасами и поставками продуктов

Интерфакс15 марта в 13:57
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Общество

ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса

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МонаВиста 15 марта в 14:15
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Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Известия 05:06
Общество

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Сегодня Саратовский областной суд не стал отстранять от должности министра здравоохранения Наталью Мазину, заподозренную в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Происшествия

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«Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании

Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными.
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Газета.Ru 01:38
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

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Lenta.ru 05:26
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
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Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта

Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Известия вчера в 22:03
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

Хупер стал "победителем" в номинации "Худший режиссер". Джон Траволта признан худшим актером за роль в кинолентах "Фанат" и "Бок о бок".
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RT на русском вчера в 03:01
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Общество

Прибывшие в Москву из стран с коронавирусом смогут заполнить онлайн-анкету

Люди, прилетевшие в столицу из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, смогут заполнить онлайн-анкету.
Вечерняя Москва 02:56
Кино

Съемки «Матрицы 4» остановили из-за коронавируса

Amazon остановила производство сериала «Властелин колец», а Netflix вынуждена была поставить на паузу съемки третьего сезона сериала «Ведьмак».
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Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

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В Воронеже у студенток из Непала заподозрили коронавирус

Две студентки из Непала доставлены в областную больницу Воронежа с подозрением на COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

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Газета.Ru 03:39
Кино

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Одна из крупнейших киностудий мира — Universal — приняла решение проводить кинопремьеры в онлайне.
Вести.Ru 02:27
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Общество

Названы затронутые коронавирусом регионы России

За последние сутки в России зарегистрированы 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Финансы

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Путин убежден в необходимости оппозиции

Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда.
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ПолитРоссия 05:18
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В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
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Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Газета.Ru 01:27
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Независимый публицист 00:17
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Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
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Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
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