Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.

с чего всё началось

У российских торговых сетей имеющихся запасов продуктов хватит на восемь недель, при этом идет постоянное пополнение товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли. В настоящий момент отмечается повышенный спрос на макароны, гречку, бытовую химию и средства гигиены.

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