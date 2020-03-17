Коронавирус
Аргументы и ФактыВ АКОРТ рассказали о ситуации с запасами в торговых сетях
У российских торговых сетей имеющихся запасов продуктов хватит на восемь недель, при этом идет постоянное пополнение товаров, пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли. В настоящий момент отмечается повышенный спрос на макароны, гречку, бытовую химию и средства гигиены.
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с чего всё началось
Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, но идет постоянное пополнение, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Ритейлеры фиксируют повышенный спрос на бакалею, средства личной гигиены, бытовую химию.Известия17:01
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Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
Происшествия
Три вылетевших из Москвы рейса получили угрозы «минирования»
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Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
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Здоровье
В Якутии обследуют на коронавирус всех больных пневмонией
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КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на одну неделю
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Шоу-бизнес
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Футбол
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Происшествия
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Общество
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Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Политика
Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине
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Экономика
Кудрин прокомментировал обнуление ставки ФРС США
В США приняли решение снизить ставки по федеральным фондам до 0-0,25% с целью минимизации рисков из-за коронавируса.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон заявил об ограниченности ресурсов для борьбы с COVID-19
Министерство обороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать гражданским властям в борьбе с коронавирусом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.
Здоровье
В Хакасии коронавируса нет, но превентивные меры не помешают
Как пояснила корреспонденту 19rus.info министр труда и социальной защиты Хакасии Ирина Ахметова, это сугубо превентивная мера.
Политика
Конституционный суд признал законным обнуление сроков Путина
Более половины россиян готовы голосовать за Путина в 2024 году Нынешний президент удерживает авторитет в народе Особое внимание СМИ и населения было приковано к поправке об обнулении сроков Владимира Путина, предложенной депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.
Наука
Череп самого маленького динозавра размером с колибри нашли в янтаре
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Многие поклонники были уверены, что исполнитель поссорился с супругой Оксаной Самойловой.
Здоровье
Карантин ввели в селе Забайкалья из-за бешенства сельхозживотных
Карантин введен 16 марта в селе Курунзулай Борзинского района из-за выявленного у сельхозживотных бешенства.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Политика
Макрон объявил о закрытии границ Шенгенской зоны
С 17 марта внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты из-за коронавируса, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек
Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Финансы
Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар
"Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля", - подытожил аналитик.
Политика
Трамп заявил о продлении пандемии коронавируса в США до августа
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, закончится в его стране в июле-августе.
Политика
Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Космос