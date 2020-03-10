с чего всё началось

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Политика В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков Читайте такжеГосдума поддержала предложение Терешковой об обнулении президентских сроков По словам собеседника, нынешний президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост в случае одобрения законопроекта о поправках к Основному закону Конституционным судом и гражданами 22-го апреля.

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