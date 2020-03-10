Экономика
ИзвестияВ АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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Политика
В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков
Читайте такжеГосдума поддержала предложение Терешковой об обнулении президентских сроков По словам собеседника, нынешний президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост в случае одобрения законопроекта о поправках к Основному закону Конституционным судом и гражданами 22-го апреля.
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Fox News: Сандерс проиграет Байдену на праймериз в двух штатах
Телеканал Fox News спрогнозировал проигрыш кандидата в президента США сенатора Барни Сандерса другому кандидату экс-вице-президенту США Джо Байдену на праймериз Демократической партии.
Кино
Появились первые кадры с новой героиней второго сезона «Пацанов»
В Сети появились первые кадры с новой героиней сериала «Пацаны», которая появится в новом сезоне.
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Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил еще более сильным ударом по Сирии
Если какие либо противоборствующие Турции в Сирии вооруженные соединения нарушат режим прекращения огня, то турецкие военные нанесут по Идлибу еще более сильный удар, чем ранее, предупредил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Культура
Елена Беркова отпраздновала юбилей: «взрослая» галерея эпатажной актрисы
11 марта свой 35-й день рождения празднует эпатажная актриса и местами телеведущая Елена Беркова.
Футбол
«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч РПЛ с «Оренбургом»
Московский "Локомотив" приостановил продажу билетов на домашний матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
Смольный проверяет сообщения о горении мусора у бывшего СКК
Как стало известно агентству, местные жители зафиксировали факт горения и предположили, что застройщик может сжигать рядом с СКК строительный мусор.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Здоровье
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Кабмин Украины распорядился ввести карантин по всей Украине из-за распространения китайского коронавируса.
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Общество
В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу
Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Экономика
Экономист назвал последствия падения рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что падение рубля после обвала цен на нефть продолжилось из-за санкций и эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Талызина госпитализирована
Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены
«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.