Экономика

ИзвестияИзвестияВ АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

Подробнее о событии

АКРА оценила риски возможного финансового кризиса

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Эксперт оценил перспективы развития мировой экономики

RT на русском10:16

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23

Главные новости к утру 11 марта

Коммерсантъ00:07

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомостивчера в 14:44

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01
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Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:54
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о самочувствии матери

Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
ToDay News Ufa вчера в 11:20
Общество

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Газета.Ru 11:08
Происшествия

Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье

Коммерсантъ 08:41
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Технологии

Windows Server 2019 можно взломать через файловую службу LanmanServer

Уязвимость в протоколе SMBv3 компании Microsoft позволяет взломать компьютеры под управлением Windows 10 и Windows Server 2019, 10 марта сообщает портал Microsoft MSRC.
Красная весна 08:18
Игры

У Doom Eternal для Google Stadia не будет обещанного 4К

CyberSport.ru 10:12
Общество

В США конференцию по коронавирусу отменили из-за коронавируса

Фото: Mark Lenniha / AP / TASS Отменено более 500 событий по всему миру Совет по международным отношениям (CFR) отменил конференцию «Ведение бизнеса под влиянием коронавируса», которая должна была состояться в Нью-Йорке 13 марта.
Плюс один +1 08:04
Общество

Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса

Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Газета.Ru 11:04
Экономика

Предсказавший кризис 2008-го экономист предупредил о грядущей катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о грядущей экономической катастрофе.
Lenta.ru 10:17
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
Piter.tv 04:39
Авто

Опубликован эскиз на внедорожную версию Porsche 911 от ателье Gemballa

Хотя детали о внедорожной версии спортивного купе 911 скрыты в тайне, мы знаем, что проект полностью профинансирован, и Марк Филипп объединился с некоторыми важными именами в автомобильной промышленности: ателье Akrapovic поможет в создании выхлопной системы, Michelin и BF Goodrich предоставят шины, специалисты из KW Automotive займутся совершенствованием подвески.
CarsWeek.ru 09 марта в 05:25
Общество

«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию

Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Известия 11:06
Происшествия

В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы

РИА Новости 11:56
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Политика

Путин: правительству и ЦБ хватит ресурсов для сохранения стабильности

У правительства и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в среду.
РИА Новости 06:13
Происшествия

Контролер в метро получила страшную травму головы из-за безбилетника

Московский Комсомолец 12:07
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru 09:15
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН вчера в 09:50
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Lenta.ru 10:05
Происшествия

Автомобиль с российскими военными попал в ДТП в Сирии

REGNUM 11:56
Происшествия

В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 10:34
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Кино

Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»

Телеканал 360° вчера в 10:37
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», говорится в совместном заявлении ассоциаций.
РБК 02:00
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Российская газета 09:36
Политика

Россия призвала США уничтожить химоружие до намеченного срока

Россия призывает США, последнее государство обладающее химоружием, уничтожить свой химический арсенал до обозначенного срока, заявил российский постпред при Организации по запрещению химоружия Александр Шульгин 10 марта на 93-й сессии Исполкома организации в Гааге.
Красная весна 11:13
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