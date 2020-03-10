Экономика

ИзвестияИзвестияВ АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

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Ведомостивчера в 14:44

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в «Сочи» на правах аренды, в интервью блогеру Евгению Савину высказался об освещении в прессе инцидента в «Кофемании» в октябре 2018 года.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Сегодня губернатор Свердловской области провёл заседание комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

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