Экономика
ИзвестияВ АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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Футбол
Александр Кокорин: «Никогда не видел, чтобы каналы показывали всю мою жизнь. Естественно, у народа реакция: „Зажрались, надо закрыть“»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, играющий в «Сочи» на правах аренды, в интервью блогеру Евгению Савину высказался об освещении в прессе инцидента в «Кофемании» в октябре 2018 года.
Гаджеты
Раскрыты подробные характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.
Происшествия
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Хоккей
«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ
В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
Политика
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Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил
В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.
Космос
Корабль Dragon от SpaceX состыковался с МКС
Американский космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станцией (МКС) в понедельник утром, пишет ТАСС.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Еще одной смертельной болезнью считается аллергия.
Футбол
ПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионов
Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Кино
Disney показала первый трейлер фильма «Круиз по джунглям»
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Происшествия
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест полицейских по «делу Голунова»
Общество
Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов
Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
Здоровье
В Свердловской области ограничили проведение массовых мероприятий
Сегодня губернатор Свердловской области провёл заседание комиссии по профилактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Финансы
Доллар превысил отметку в 73 рубля
По данным на 22:07 по московскому времени стоимость одного доллара составляла 73,13 рублей, стоимость евро также поднялась до 82,47 рублей.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Футбол
«Сочи» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ
Гаджеты
Свежий график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia
В этом году смартфоны Nokia обновляются, возможно, не так оперативно, но всё же уже многие модели получили Android 10.
Экономика
Предсказатель кризиса 2008 года предупредил о катастрофе
Предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо предупредил о новой экономической катастрофе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Independent.
Автоспорт
В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1
В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today.
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли призналась, что влюблена в актера «Великолепного века»
Мирьем Узерли призналась в одном из интервью, что влюблена в актера-коллегу по "Великолепному Веку" Озана Гювена.