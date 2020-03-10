Экономика
ИзвестияВ АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Политика
Путин рассказал о нарушенном Саакашвили обещании в 2008 году
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о том, как в 2008 году экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обещал не решать вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем, однако свое слово не сдержал.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Общество
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Происшествия
Контролер в метро получила страшную травму головы из-за безбилетника
Энергетика
Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии
Утренние торги в среду, 11 марта, показали рост цены на нефть на 6%, на максимуме за баррель нефти марки Brent на бирже в Лондоне давали $39,59.
Космос
Сериал «Космос: возможные миры» вышел на телеэкраны
Вашингтон, 11 марта 2020, 10:31 — REGNUM Третий сезон документального научно-популярного сериала «Космос», который теперь называется «Космос: возможные миры», вышел на экраны 10 марта на платформе Megogo.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти
Объём добытой сырой нефти в США в 2020 году в среднем составит 13 млн баррелей в сутки.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Политика
Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор
Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Гаджеты
Первый настольный гибридный процессор AMD Ryzen 4000 засветился в Сети
Чтобы не было путаницы, уточним: как и мобильные новинки AMD, настольные APU хотя и будут относиться к линейке Ryzen 4000, будут основаны на той же архитектуре Zen 2, что и настольные CPU Ryzen 3000.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Хоккей
Евгений Кузнецов: «Из-за коронавируса никто не здоровается? В Америке вообще не принято жать руку»
Корреспондент «Матч ТВ» приехал в Питтсбург и взял интервью у форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который рассказал не только о своем сезоне, но и поделился мнением о ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Политика
Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Гаджеты
Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса
Отменена ежегодная конференция компании Apple. На ней, в период с 11 марта по 1 апреля, должны были присутствовать более 1000 человек.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Космос
Ученые обнаружили планету, на которой идет железный дождь
Здоровье
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.
Культура