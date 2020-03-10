Экономика

ИзвестияИзвестияВ АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

Подробнее о событии

АКРА оценила риски возможного финансового кризиса

РИА Новости12:03

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Главные новости к утру 11 марта

Коммерсантъ00:07

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомостивчера в 14:44

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

Эксперт оценил перспективы развития мировой экономики

RT на русском10:16
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Политика

Путин рассказал о нарушенном Саакашвили обещании в 2008 году

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о том, как в 2008 году экс-глава Грузии Михаил Саакашвили обещал не решать вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем, однако свое слово не сдержал.
Журналистская правда 04:48
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Общество

Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Российская газета 11:22
Общество

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка.
РБК 08:27
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Советский спорт 11:13
Спорт

Кубок мира впервые выиграл российский лыжник

Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Коммерсантъ 03:11
Общество

«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию

Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Известия 11:06
Происшествия

Суд оставил под арестом еще двоих экс-полицейских по «делу Голунова»

РИА Новости 12:03
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
Происшествия

Контролер в метро получила страшную травму головы из-за безбилетника

Московский Комсомолец 12:07
Энергетика

Цены на нефть упали на почти 4% после заявления Саудовской Аравии

Утренние торги в среду, 11 марта, показали рост цены на нефть на 6%, на максимуме за баррель нефти марки Brent на бирже в Лондоне давали $39,59.
РБК 09:22
Космос

Сериал «Космос: возможные миры» вышел на телеэкраны

Вашингтон, 11 марта 2020, 10:31 — REGNUM Третий сезон документального научно-популярного сериала «Космос», который теперь называется «Космос: возможные миры», вышел на экраны 10 марта на платформе Megogo.
REGNUM 03:31
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти

Объём добытой сырой нефти в США в 2020 году в среднем составит 13 млн баррелей в сутки.
News.ru 12:00
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Политика

Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор

Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Росбалт 09:55
Шоу-бизнес

О последних словах лечащего врача рассказал отец Юлии Началовой

Live24 05:28
Гаджеты

Первый настольный гибридный процессор AMD Ryzen 4000 засветился в Сети

Чтобы не было путаницы, уточним: как и мобильные новинки AMD, настольные APU хотя и будут относиться к линейке Ryzen 4000, будут основаны на той же архитектуре Zen 2, что и настольные CPU Ryzen 3000.
iXBT.com 10:39
Футбол

«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы

Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Российская газета 09:36
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Общество

Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса

Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Газета.Ru 11:04
Хоккей

Евгений Кузнецов: «Из-за коронавируса никто не здоровается? В Америке вообще не принято жать руку»

Корреспондент «Матч ТВ» приехал в Питтсбург и взял интервью у форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который рассказал не только о своем сезоне, но и поделился мнением о ситуации с коронавирусом.
Матч ТВ 03:30
Происшествия

Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой

Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.
Lenta.ru 11:55
Политика

Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
РИА Новости 02:51
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv вчера в 06:48
Гаджеты

Apple отменила презентацию нового iPhone из-за коронавируса

Отменена ежегодная конференция компании Apple. На ней, в период с 11 марта по 1 апреля, должны были присутствовать более 1000 человек.
ToDay News Ufa 07:42
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Космос

Ученые обнаружили планету, на которой идет железный дождь

РИА Новости 12:03
Здоровье

В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.
Российская газета 11:28
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
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