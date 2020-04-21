Экономика

ТАССТАССВ АКРА ожидают снижения реального ВВП России на 4-4,5% в 2020 году

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в рамках базового макропрогноза для России ожидает в 2020 году падения реального ВВП на 4-4,5% с последующим восстановлением на 2-3% в 2021 году, следует из материалов агентства.
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АКРА дает ухудшенный макропрогноз для России при повторных карантинах

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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
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Лос-Анджелес, США, 21 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Режиссёр Дэвид Линч прокомментировал слухи о возможном выходе четвертого сезона сериала «Твин Пикс».
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Общество

Лукашенко возмутился масками и антисептиками в школах

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Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
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Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
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Энергетика

Стоимость нефти Brent впервые упала до уровня 2002 года

Стоимость фьючерсов на нефть Brent снизилась ниже 19 долларов за баррель - до уровня цены февраля 2002 года.
АМИТЕЛ 10:15
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

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Общество

ВОЗ склоняется к версии животного происхождения коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, предположительно, имеет животное происхождение, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб.
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Происшествия

Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
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Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

Уволенные в эпидемию опасного вируса смогут получать максимум денежных выплат по безработице.
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Общество

Раскрыт порядок контроля за всеми болеющими ОРВИ в Москве

Порядок контроля раскрыл глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов, передает РИА Новости.
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Игровая мышь Logitech G203 Lightsync оценена в 40 долларов

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Здоровье

Медики рассказали, как отличить простуду от коронавируса

Коронавирусная инфекция зачастую выглядит как обычная простуда, но ее носитель может перестать ощущать запахи, - отметил руководитель пульмонологического центра на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.
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Политика

Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
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У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус

«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
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Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
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Xiaomi назвала дату презентации молодежной версии Mi 10 Lite

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Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
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Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус

Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента.
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В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса

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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
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Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
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