Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в рамках базового макропрогноза для России ожидает в 2020 году падения реального ВВП на 4-4,5% с последующим восстановлением на 2-3% в 2021 году, следует из материалов агентства.

В АКРА ожидают снижения реального ВВП России на 4-4,5% в 2020 году

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