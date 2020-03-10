Экономика
Газета.RuВ АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении. Об этом сообщается на официальном сайте. Так на вторник, 10 марта, достиг отметки в 3,1 пункта.
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Экономика
Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%
В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
Общество
Занятия первой смены отменили в школах Южно-Сахалинска
Сегодня, 11 марта, в связи с прохождением снежного циклона отменены занятия первой смены в школах Южно-Сахалинска.
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Афганистана
Наука
Жидкий кристалл из бактериофагов показал динамический хаос активного вещества
Ученые впервые запечатлели в режиме реального времени хаотические движения внутри трехмерного активного жидкого кристалла.
Авто
Российская Hyundai Creta подорожала после обновления
В России начались продажи обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля
Курс доллара на Московской бирже при открытии торгов вырос на 5,8% и превысил 72 рубля, передает во вторник ТАСС.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Гаджеты
Продажи смартфонов в Китае снизились вдвое из-за коронавируса
Эксперты рынка смартфонов отмечают большое падение показателей продажи гаджетов в Поднебесной.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Общество
В Германии обратились в СК по делу экс-нациста Оберлендера
В Германии обратились в СК по делу экс-нациста Оберлендера.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Музыка
Little Big представят песню для «Евровидения» 12 марта
Премьера песни группы Little Big состоится 12 марта в программе "Вечерний Ургант".
Кино
Режиссёр «Новых мутантов» опроверг слухи о пересъёмках
В новом интервью режиссёр «Новых мутантов» Джош Бун опроверг слухи о том, что фильм прошёл через ряд дополнительных съёмок.
Шоу-бизнес
В сети появилось свежее фото певицы МакSим
Директор МакSим опубликовала в своем микроблоге свежее фото исполнительницы. В кадре артистка зажигает свечи на праздничном торте.
Наука
Защитником растений от перегрева оказался красный пигмент каротен
Молекулярные биологи впервые проследили за тем, как растения защищают свой хлорофилл от перегрева и разрушения.
Политика
Нидерланды начнут суд по делу сбитого на Украине малазийского MH17
В понедельник 9 марта суд в Нидерландах приступает к рассмотрению дела о крушении малазийского Boeing на территории Донбасса в июле 2014 года.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин
Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.