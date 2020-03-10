Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении. Об этом сообщается на официальном сайте. Так на вторник, 10 марта, достиг отметки в 3,1 пункта.

В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса

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