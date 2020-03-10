с чего всё началось

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России. По данным агентства, 10 марта индекс ACRA FSI вырос до отметки 3,1 пункта.

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Экономика «Магнит» планирует снизить зависимость от импортной продукции Торговая сеть «Магнит» планирует увеличить объем производства собственных овощей и нарастить объем закупок у российских производителей, чтобы снизить зависимость от импорта, сообщила пресс-служба ритейлера.

Политика Поправка Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму Поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой о президентских сроках поступила в Госдуму, предложение дает действующему президенту право вновь избираться, следует из текста поправки.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП в Крыму «По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Общество В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Экономика В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.

Экономика Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Происшествия Собаки задавили двух краснокнижных дзеренов в Кыринском районе Сотрудники Сохондинского заповедника во время ежемесячного мониторинга за дзеренами 4 марта обнаружили, как за пределами охранной зоны заповедника собаки давят двух дзеренов, недалеко от этого места находился чабан.