Экономика

ИзвестияИзвестияВ АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

Подробнее о событии

АКРА оценила риски возможного финансового кризиса

РИА Новости12:03

Эксперт оценил перспективы развития мировой экономики

RT на русском10:16

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23

Главные новости к утру 11 марта

Коммерсантъ00:07

АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомостивчера в 14:44

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Общество

РПЦ призвала причастников перейти на одноразовые стаканчики

В Русской православной церкви призвали строго соблюдать меры профилактики коронавируса, в частности использовать одноразовые стаканчики на причастии и чаще обрабатывать кивоты икон раствором для дезинфекции.
НТВ 11:30
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:40
Шоу-бизнес

Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе

News.ru вчера в 18:55
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Общество

Таиланд ужесточил из-за коронавируса правила въезда для россиян

Возможность для россиян месяц жить в Таиланде без визы не отменяется, несмотря на ужесточение со стороны тайских властей въезда для граждан РФ, пояснил руководитель службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель.
Газета.Ru 08:16
Кино

Сериал «Чужак» установил рекорд по просмотрам на HBO

NewInform 08:19
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Технологии

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиахолдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
РБК 09:42
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Москва, 11 марта 2020, 21:47 — REGNUM В Кремле внимательно следят за развитием ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 14:47
Происшествия

Молодой охранник зверски избил пенсионера в Липецке на заправке

Полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения 20-летним охранником одного из местных клубов 63-летнего пенсионера.
Обозреватель Врн 13:23
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Общество

ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
РБК 13:48
Общество

Российских туристов перестали пускать в Италию

Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Взгляд.ру 14:52
Наука

Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12

Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Live24 06:04
Энергетика

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
Газета.Ru 14:36
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек

Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
ТАСС 09 марта в 14:13
Футбол

«Интер» и «Хетафе» могут определить четвертьфиналиста ЛЕ в одном матче

Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде сообщил, что вместо двух матчей с "Интером" в 1/8 финала Лиги Европы может быть проведен один — на нейтральном поле.
Soccer.ru 14:46
Здоровье

Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом в Москве ребенка

У заболевшего в Москве коронавирусом ребенка отсутствуют симптомы заболевания, а сам он является только носителем инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 12:58
Футбол

Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
Sports.ru 12:49
Культура

Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя

Телеканал 360° 07:23
Экономика

В правительстве рассказали о мерах по сдерживанию цен на лекарства

Существует риск роста в России цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля, однако они не критические, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
RT на русском 08:02
Футбол

РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Вести.Ru 13:30
Здоровье

Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин

На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
ГЛАС.RU 09:10
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM 13:45
Общество

Пранкеры разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Лексус и Вован дважды поговорили по телефону с принцем Гарри от имени экоактивистки Греты Тунберг и ее отца.
РЕН ТВ вчера в 22:55
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Lenta.ru 11:43
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