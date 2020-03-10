Экономика
ИзвестияВ АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису. «Значения индекса выше 2,5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Общество
РПЦ призвала причастников перейти на одноразовые стаканчики
В Русской православной церкви призвали строго соблюдать меры профилактики коронавируса, в частности использовать одноразовые стаканчики на причастии и чаще обрабатывать кивоты икон раствором для дезинфекции.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Общество
Таиланд ужесточил из-за коронавируса правила въезда для россиян
Возможность для россиян месяц жить в Таиланде без визы не отменяется, несмотря на ужесточение со стороны тайских властей въезда для граждан РФ, пояснил руководитель службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель.
Кино
Сериал «Чужак» установил рекорд по просмотрам на HBO
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиахолдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Политика
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Москва, 11 марта 2020, 21:47 — REGNUM В Кремле внимательно следят за развитием ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.
Происшествия
Молодой охранник зверски избил пенсионера в Липецке на заправке
Полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения 20-летним охранником одного из местных клубов 63-летнего пенсионера.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Общество
ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видеозапись задержания в Крыму четверых участников запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».
Общество
Российских туристов перестали пускать в Италию
Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Наука
Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12
Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.
Энергетика
В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек
Количество летальных исходов от вызванного коронавирусом заболевания в Италии за сутки увеличилось на 97, общее число умерших достигло 463 человек.
Футбол
«Интер» и «Хетафе» могут определить четвертьфиналиста ЛЕ в одном матче
Генеральный директор "Хетафе" Клементе Вильяверде сообщил, что вместо двух матчей с "Интером" в 1/8 финала Лиги Европы может быть проведен один — на нейтральном поле.
Здоровье
Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом в Москве ребенка
У заболевшего в Москве коронавирусом ребенка отсутствуют симптомы заболевания, а сам он является только носителем инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Футбол
Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах
Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
Культура
Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя
Экономика
В правительстве рассказали о мерах по сдерживанию цен на лекарства
Существует риск роста в России цен на бытовую технику и лекарственные препараты из-за ослабления рубля, однако они не критические, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Здоровье
Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин
На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Общество
Пранкеры разыграли принца Гарри от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Лексус и Вован дважды поговорили по телефону с принцем Гарри от имени экоактивистки Греты Тунберг и ее отца.
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.