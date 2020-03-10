с чего всё началось

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Общество РПЦ призвала причастников перейти на одноразовые стаканчики В Русской православной церкви призвали строго соблюдать меры профилактики коронавируса, в частности использовать одноразовые стаканчики на причастии и чаще обрабатывать кивоты икон раствором для дезинфекции.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.

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Энергетика В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.

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