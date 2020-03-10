Экономика
Актуальные НовостиВ АКРА предупредили о возможности наступления финансового кризиса в РФ
Специалисты АКРА предупредили о том, что в РФ может наступить финансовый кризис. На фоне ситуации с ослаблением национальной валюты аналитики произвели расчет ключевого индекса «финансового стресса», который на этот раз достиг отметки в 3,12 пункта.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).Forbesвчера в 14:23
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Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
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Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
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Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев прокомментировал порталу «Доктор Питер» решение Всемирной организации здравоохранения об объявлении пандемии коронавируса, принятое 11 марта.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Татьяна Яковлева назначена первым заместителем главы ФМБА
Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева освобождена от занимаемой должности и назначена первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой.
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Вынесен приговор по делу бывшего замдиректора ФСИН
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Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
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Александр Глеб завершил карьеру
38-летний белорусский полузащитник объявил о завершении карьеры. Последним клубом знаменитого игрока стала «Ислочь» из родной страны.
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Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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В Коми на шахте «Заполярная-2» произошло задымление
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В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
Футбол
Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу
Киевское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу, в четвертьфинале обыграв "Александрию".
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
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В Москве выявлены все контактировавшие с больными коронавирусом
Как сообщила Ракова, в Москве выявили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом и поместили под медицинское наблюдение.
Футбол
Джордже Деспотович: «Зачем „Оренбургу“ сдавать матч? Нам нужны очки»
Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после поражения (1:5) от «Сочи» в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата России не сожалеет о том, что игра не была сыграна в прошлом году, а также считает, что в следующем туре его команда создаст проблемы «Спартаку».
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В феврале российский авторынок поднялся на четвертое место в Европе
По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», российские продажи легковых машин в феврале этого года составили порядка 111 000 экземпляров (без учета LCV).
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Зачем нужна идентификация по номеру телефона Представитель Медиа-коммуникационного союза заявил, что их отзыв согласован с операторами, но дополнительно комментировать его он не стал.
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Появились первые изображения 3000-сильного гиперкара из Греции
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Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
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Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей
Банк России предлагает увеличить размер переводов в системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. рублей до 2 млн рублей.
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Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»
Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.