с чего всё началось

Специалисты АКРА предупредили о том, что в РФ может наступить финансовый кризис. На фоне ситуации с ослаблением национальной валюты аналитики произвели расчет ключевого индекса «финансового стресса», который на этот раз достиг отметки в 3,12 пункта.

В АКРА предупредили о возможности наступления финансового кризиса в РФ

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