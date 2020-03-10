Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ АКРА предупредили о возможности наступления финансового кризиса в РФ

Специалисты АКРА предупредили о том, что в РФ может наступить финансовый кризис. На фоне ситуации с ослаблением национальной валюты аналитики произвели расчет ключевого индекса «финансового стресса», который на этот раз достиг отметки в 3,12 пункта.
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с чего всё началось
Это значит, что вероятность начала финансового кризиса существенно увеличилась, следует
 из материалов на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).
Forbesвчера в 14:23

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АКРА объявило о начале финансового кризиса

Ведомостивчера в 14:44

АКРА объявила о возможном приближении финансового кризиса

ПРАЙМвчера в 14:29

Индекс финансового стресса в России показал приближение кризиса

Forbesвчера в 14:23
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:46, Ашберн
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Экс-главврач Боткинской о пандемии коронавируса: Инфекция распространяется слишком быстро

Бывший главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев прокомментировал порталу «Доктор Питер» решение Всемирной организации здравоохранения об объявлении пандемии коронавируса, принятое 11 марта.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева освобождена от занимаемой должности и назначена первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой.
Medvestnik.ru 11:27
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Вынесен приговор по делу бывшего замдиректора ФСИН

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В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

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Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу

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Банк России предложил увеличить размер переводов в СБП до 2 млн рублей

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