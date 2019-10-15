Рисками для кредитования в РФ являются рост госсектора и необеспеченного кредитования. Такое мнение высказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень на конференции "АКРА: кредитный риск в России".

В АКРА рассказали о рисках для кредитования в России

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