Финансы
ТАССВ АКРА рассказали о рисках для кредитования в России
Рисками для кредитования в РФ являются рост госсектора и необеспеченного кредитования. Такое мнение высказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень на конференции "АКРА: кредитный риск в России".
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Политика
Украинца Давыденко включили в список обмена граждан, заявил адвокат
Осужденный на 7 лет колонии за шпионаж украинец Константин Давыденко включен в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Динзе.
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США ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
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Мэттьюс — о Михееве: теперь мы едим суп каждый день. Это дело его рук
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал игру российского новичка команды Ильи Михеева.
Чемпионат 05:00
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В Белоруссии по запросу США задержана россиянка
"Как сообщили нам наши источники, Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2016 года", — рассказал "Интерфаксу" член Общественной палаты Александр Малькевич.
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Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом
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Lenta.ru 04:29
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Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку
Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
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Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье
В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru 04:30
Армия и оружие
Тяжелые БПЛА «Альтиус» и «Охотник» приравняют к самолётам
Российские тяжелые БПЛА получат бортовые регистрационные номера и опознавательные знаки, а операторов этих машин приравняют к командирам воздушных судов.
Военное дело 06:46
Происшествия
Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
RT на русском 07:06
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Медведев указал на неисполнение поручений президента и правительства
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Газета.Ru 08:10
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
Bimru.ru 01:50
Армия и оружие
Хафтар уверен, что ПНС в Ливии действует по приказам террористов
По словам Хафтара, ПНС действует по приказам террористов и по своей сути является их подчиненной структурой, пишут «РИА Новости».
ПолитРоссия 07:14
Политика
Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши
Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
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Происшествия
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Сумма ущерба клиентов недобросовестного форекс-дилера составила миллиард рублей.
Lenta.ru 04:45
Энергетика
Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти
"Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:00
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Общество
Родителей заставят отчитываться о передвижении детей после убийства в Саратове
В мэрии Саратова после убийства девятилетней девочки пообещали составить для каждого ученика индивидуальный маршрут от школы до дома, отклонение от которого родители должны будут письменно объяснить.
Lenta.ru 08:28
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за экспериментальный подход к борьбе с бедностью в мире.
РИА Новости вчера в 05:53
Общество
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Британский певец и композитор Элтон Джон назвал в своей новой книге скончавшегося в 2009 году певца Майкл Джексон психически больным человеком.
Газета.Ru вчера в 01:39
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25