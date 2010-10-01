Общество

Слухи и ФактыСлухи и ФактыВ АО «Кранбанк» назначена временная администрация

ЦБ РФ назначил в АО «Кранбанк», у которого сегодня, 13 декабря была отозвана лицензия, временную администрацию.
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В АО «Кранбанк» назначена временная администрация

Слухи и Факты13 декабря в 01:30

«Кранбанку» назначили временную администрацию

ivDay.ru13 декабря в 02:23
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Экономика

Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
РБК 05:48
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
BFM.ru 10:38
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости вчера в 01:12
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала восьмикласснику челку

Учитель русского языка из школы в городе Палласовка Волгоградской области, которая подрезала челку восьмикласснику, отстранена от работы на время служебной проверки, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.
РИА Новости 13:01
Политика

В ДНР предложили Киеву новые места для разведения сил и средств

Ранее Лайф рассказывал о предложении лидера Украины изменить минские соглашения.
Life.ru 05:06
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

Ореанда-Новости 05:54
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Гаджеты

Новый Mac Pro использовали как терку для сыра. Тест провалился

После старта продаж Mac Pro 11 декабря специалисты iFixit поспешили проверить, как хорошо прозванный теркой компьютер справится с сыром.
Телеканал 360° вчера в 16:05
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Lenta.ru 14:28
Политика

В Совфеде оценили идею привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о том, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
RT на русском 14:13
Общество

Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
RT на русском 00:13
Футбол

Сульшер провел срочную встречу с Холандом и позвал его в «МЮ»

Газета.Ru вчера в 22:32
Общество

Выпускница СПбГУ плюнула в членов комиссии по этике

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета сообщили об инциденте, который произошел на минувшей неделе на заседании комиссии по этике.
Телеканал Санкт-Петербург 11:52
Гаджеты

В России начинаются продажи самого крутого смартфона Xiaomi 2019 года

Завтра, 16 декабря, в России стартуют продажи смартфона Xiaomi Mi Note 10.
Dgl.ru 12:22
Политика

Японская оппозиция призвала объявить Курильские острова частью Японии

NewInform 01:22
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 14:36
Общество

В Керчи установлен памятник единству Крыма и РФ

Московский Комсомолец 15:48
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Общество

Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

Российская газета вчера в 10:21
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru 13 декабря в 03:40
Политика

Песков назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил украинским СМИ, что в Киеве начали думать о возможном изменении минских соглашений.
Московский Комсомолец 08:12
Религия

Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
РБК вчера в 10:51
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости 10:21
Единоборства

Теофимо Лопес в титульном поединке нокаутировал Ричарда Комми

В титульном поединке Теофимо Лопес предсказуемо нокаутировал действующего чемпиона Ричарда Комми.
ГЛАС.RU 00:59
Здоровье

Более 95% россиян не испытывают проблем с нехваткой продуктов питания

Число россиян, которые в 2018 году не испытывали проблем, связанных с недостатком продуктов питания, выросло до 95,4%.
UfaTime.ru 12 декабря в 11:23
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Peterburg2.ru 14:27
Армия и оружие

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
РИА Новости 11:41
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 13 декабря в 07:37
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