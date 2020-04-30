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Sport24.ruSport24.ruВ АПЛ футболистам придется носить маски во время тренировок

Футболисты команд Премьер-лиги будут обязаны носить маски на тренировках согласно новым правилам, которые позволят возобновить сезон в Англии, сообщает Sky Sports. Полный свод правил будет обсуждаться на собрании клубов в пятницу.
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Дезинфекция и маски: В АПЛ составили свод правил для возобновления тренировок

Евро-футбол.ру09:25

😷В АПЛ игроки будут носить маски на тренировках. Инвентарь начнут дезинфицировать

Sports.ru08:29

СМИ: руководство Английской премьер-лиги разработало правила для возобновления сезона

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Футболистам АПЛ придется тренироваться в масках на период пандемии коронавируса

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В АПЛ футболистам придется носить маски во время тренировок

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Футболисты в масках и запрет на плевки - подробности протокола по возвращению к тренировкам в АПЛ

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В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома

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ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

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Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
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Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
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Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

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Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать.
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Обязательный масочный режим вводится в Краснодарском крае.
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал максимальный срок, в течение которого в условиях пандемии коронавируса можно держать закрытыми границы России.
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Армия и оружие

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Умер народный артист России Альберт Панков

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Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
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Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России.
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Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
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Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

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Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
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Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
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