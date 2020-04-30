Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruВ АПЛ футболистам придется носить маски во время тренировок

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Футболисты команд Премьер-лиги будут обязаны носить маски на тренировках согласно новым правилам, которые позволят возобновить сезон в Англии, сообщает Sky Sports. Полный свод правил будет обсуждаться на собрании клубов в пятницу.
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