Футболисты команд Премьер-лиги будут обязаны носить маски на тренировках согласно новым правилам, которые позволят возобновить сезон в Англии, сообщает Sky Sports. Полный свод правил будет обсуждаться на собрании клубов в пятницу.

В АПЛ футболистам придется носить маски во время тренировок

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