Коронавирус

Sport24.ruSport24.ruВ АПЛ футболистам придется носить маски во время тренировок

Футболисты команд Премьер-лиги будут обязаны носить маски на тренировках согласно новым правилам, которые позволят возобновить сезон в Англии, сообщает Sky Sports. Полный свод правил будет обсуждаться на собрании клубов в пятницу.
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В АПЛ футболистам придется носить маски во время тренировок

Sport24.ru08:03

Дезинфекция и маски: В АПЛ составили свод правил для возобновления тренировок

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
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