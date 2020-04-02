Главные тренеры чемпионата Англии рассчитывают, что после возобновления сезона будет увеличено количество замен, сообщает The Telegraph. Клубы боятся, что плотность расписания может отрицательно сказать на физическом состоянии футболистов.

Финансы Российским банкам предсказали огромные потери Международное рейтинговое агентство S&P в своем отчете о перспективах банковского сектора (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказало российским банкам огромные финансовые потери по итогам 2020 года.

Политика Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в Белоруссии не хуже, чем в России, и в этой связи он не видит логики в решении РФ закрыть свои границы для въезда белорусов.

Политика Владимир Путин выступит со вторым обращением к россиянам В четверг после 16:00 по московскому времени президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, передает ТАСС.

Общество Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Политика США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Власти Забайкалья объяснили введение запрета на торговлю алкоголем Губернатор Забайкальского края ввел полный запрет на продажу алкоголя в регионе из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева.

Транспорт Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

Экономика Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Общество Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".

Экономика Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro) напомнили, что мораторий на штрафы за недопоставку товаров был введен ритейлерами временно.

Общество Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.

Общество Матвиенко: Медицинские маски разрешат производить без лицензии Власти РФ разрешат производить медицинские маски без обязательного лицензирования, сообщила в четверг на пленарном заседании Совфеда спикер Валентина Матвиенко.

Хоккей «Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ из-за коронавируса «В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», - сказано в опубликованном ведомством заявлении.