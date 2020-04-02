Коронавирус
Спорт-ЭкспрессКлубы АПЛ хотят увеличения количества замен после возобновления сезона
Главные тренеры чемпионата Англии рассчитывают, что после возобновления сезона будет увеличено количество замен, сообщает The Telegraph. Клубы боятся, что плотность расписания может отрицательно сказать на физическом состоянии футболистов.
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Финансы
Российским банкам предсказали огромные потери
Международное рейтинговое агентство S&P в своем отчете о перспективах банковского сектора (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказало российским банкам огромные финансовые потери по итогам 2020 года.
Политика
Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в Белоруссии не хуже, чем в России, и в этой связи он не видит логики в решении РФ закрыть свои границы для въезда белорусов.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Здоровье
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Политика
Владимир Путин выступит со вторым обращением к россиянам
В четверг после 16:00 по московскому времени президент России Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам, передает ТАСС.
Общество
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Политика
США частично оплатили присланную Россией помощь против коронавируса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с присланным в США грузом для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Власти Забайкалья объяснили введение запрета на торговлю алкоголем
Губернатор Забайкальского края ввел полный запрет на продажу алкоголя в регионе из-за роста числа правонарушений во время режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Политика
Глава ЕК рассказала о фейковых новостях о коронавирусе
В интернете растет число фейковых новостей о коронавирусе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Армия и оружие
Почти 3 тыс. моряков с авианосца ВМС США отправят на карантин в отели
По данным ресурса Worldometer, в США зафиксировано более 215 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались более 5 тыс. человек.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Экономика
Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах
Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Общество
Собянин утвердил штрафы за нарушение карантина
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал поправки в КоАП, которые вводят штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами, сообщает "Интерфакс".
Футбол
В Бельгии решили остановить чемпионат и признать чемпионом «Брюгге»
По данным издания, «Брюгге» будет признан чемпионом страны.
Общество
Здание оптового рынка в пригороде Парижа будет превращено в морг
В пригороде Парижа одно из зданий оптового рынка будет переоборудовано в морг, пишет газета Le Parisien.
Энергетика
В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель
В апреле Белоруссия планирует получить из России 2 млн т нефти по цене в $4 за баррель, сообщил глава правительства страны Сергей Румас.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможном переносе парада Победы
Общество
В Петербург из Катара прибыл самолет со 128 россиянами
В Пулково приземлился самолет из Катара, на борту которого были 128 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Экономика
Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro) напомнили, что мораторий на штрафы за недопоставку товаров был введен ритейлерами временно.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за фейки и нарушение карантина
Президент России Владимир Путин подписал законы, один из которых предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за фейки об эпидемиях, а другой - введение штрафов для нарушителей карантина.
Общество
Матвиенко: Медицинские маски разрешат производить без лицензии
Власти РФ разрешат производить медицинские маски без обязательного лицензирования, сообщила в четверг на пленарном заседании Совфеда спикер Валентина Матвиенко.
Авто
Обновленная Lada Vesta FL получит светодиодные фары
Обновленная LADA Vesta FL, над которой «АвтоВАЗ» работает уже давно, получит светодиодную (LED) оптику.
Хоккей
«Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ из-за коронавируса
«В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», - сказано в опубликованном ведомством заявлении.
Общество
В Тюменской области ввели режим полной самоизоляции
Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит в регионе режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу
Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.
Общество
РКН привлечет «Эхо Москвы» к ответственности за фейк о коронавирусе
Роскомнадзор примет решение о привлечении к ответственности редакции радиостанции "Эхо Москвы" за распространение фейков о коронавирусе.
Шоу-бизнес