Коронавирус
Газета.RuВ АПЛ могут разрешить командам делать по пять замен за матч
Командам Английской премьер-лиги (АПЛ) могут разрешить делать по пять замен за матч после возобновления сезона, сообщает The Sun.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Политика
Путин выступит с новым обращением по коронавирусу
Путин сделает ряд новых заявлений о развитии ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
62инфо вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Происшествия
В Хакасии подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 27 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в региональном правительстве.
REGNUM 00:11
Футбол
Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт вчера в 15:51
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
Самолет с сахалинскими туристами, находившимися в Бангкоке, в понедельник утром прибыл в Южно-Сахалинск.
ТАСС вчера в 20:57
Здоровье
Число заражений коронавирусом на Ставрополье достигло 453
Количество случаев заражения коронавирусом на Ставрополье достигло 453 к 27 апреля, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Аргументы и Факты - Ставрополь 02:21
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Происшествия
Под Новосибирском погибли шестеро, отравившись неизвестной жидкостью
По словам представителя следственного управления СК РФ по региону, шестеро скончались в среду 22 апреля после распития неустановленной жидкости на свалке твердых бытовых отходов в Черепаново.
Evo-rus.com 01:56
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Безработица в США достигнет уровня времен Великой депрессии
Напомним, во время Великой депрессии в Соединенных Штатах отмечался очень высокий уровень безработицы.
Российская газета вчера в 17:25
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Минкомсвязь 23 апреля направила в правительство меры поддержки компаний IT- и телеком-отраслей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 25 апреля в 05:23
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra вчера в 12:47
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru вчера в 18:17
Здоровье
Врач рассказал о необходимой дозе для заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какая доза коронавируса должна попасть в организм человека для его заражения инфекцией.
Lenta.ru вчера в 09:28
Армия и оружие
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Lenta.ru вчера в 17:05
Здоровье
От коронавируса не помогут чеснок и имбирь
Лук, чеснок, имбирь и мед использовались для лечения, когда не имелись другие средства.
Соловей.Инфо 02:23
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58