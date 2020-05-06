В английской Премьер-лиге могут ввести ряд запретов после возобновления сезона, сообщает The Telegraph. По данным источника, в новых протоколах АПЛ игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками, совместное использование бутылок с водой, а также командные празднования голов.

В АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов

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