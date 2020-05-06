Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатВ АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов

В английской Премьер-лиге могут ввести ряд запретов после возобновления сезона, сообщает The Telegraph. По данным источника, в новых протоколах АПЛ игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками, совместное использование бутылок с водой, а также командные празднования голов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В чемпионате Англии могут запретить обмен футболками и совместные празднования голов

ГЛАС.RUвчера в 23:14

В АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов

Чемпионатвчера в 19:56

АПЛ может внедрить новые правила из-за пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 17:31

В АПЛ могут запретить командные празднования голов и обмен футболками после матчей

Sports.ruвчера в 17:03

Игрокам АПЛ могут запретить плеваться и обмениваться футболками. Все из-за коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 16:52

АПЛ из-за коронавируса хочет запретить командные празднования, обмен футболками и плевки

Sport24.ruвчера в 16:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Lenta.ru вчера в 12:59
5
Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru вчера в 17:12
42
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
25
Авто

Эксперт рассказал о минусах и плюсах обновлённого Hyundai Solaris

Тарантас Ньюс вчера в 10:11
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
1,5K
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru вчера в 09:32
Наука

Учёные создали антистрессовую музыку для кошек

News.ru вчера в 09:39
1
Политика

Земан назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан заявил, что снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге был глупостью муниципальных политиков.
RT на русском 05 мая в 14:40
5
Финансы

Курсы валют ЦБ РФ на 5 мая: 72,7263 руб/доллар США и 79,1189 руб/евро

ЦБ РФ с 1 мая установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 72,7263 руб. 1 евро - 79,1189 руб. 10 китайских юаней - 99,9999 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9631 р. (1,31%).
SIA.ru 05 мая в 07:00
Происшествия

Вывозной рейс с россиянами из Шанхая вылетел в Россию

Газета.Ru вчера в 12:26
52
Происшествия

В Новосибирске умерла 29-летняя женщина от коронавируса

По данным оперативного штаба НСО в Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом.
Atas.info вчера в 11:29
21
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Общество

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС вчера в 07:34
1,4K
Общество

Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире

Очень хочется верить, что это все же обман, и на самом деле Андреа виртуозно использует какие-то фильтры, но сама Иванова уверяет, что все настоящее.
Woman.ru вчера в 20:04
62
Здоровье

Уволен главврач липецкой областной психоневрологической больницы

В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com вчера в 13:48
30
Энергетика

Российская нефть Urals подорожала почти до $25

Цена российской нефти Urals в северо-западной Европе на фоне сделки ОПЕК+ выросла на $4,59 за баррель.
Профиль вчера в 12:28
1
Политика

Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений

Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
АБН вчера в 08:27
721
Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
73
Общество

Дерматовенеролог предупредила о вредных свойствах антисептиков

"Это и есть проявление контактного дерматита, который может значительно увеличить риск попадания инфекции в организм", — сказала врач.
РИА Новости вчера в 21:15
23
Общество

В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран ВОВ

Территориальное управление Роспотребнадзора сообщает, что среди выздоровевших — трое детей и 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны.
Байкал24 вчера в 22:43
1
Авто

Старые «ГАЗоны» сняли с производства

По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU вчера в 04:51
9
Футбол

Спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября

Все спортивные мероприятия были запрещены до 31 августа, и объявление премьер-министра открывает возможности планирования проведения командных видов спорта всего через три месяца.
Чемпионат вчера в 22:25
Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Экономика

В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия вчера в 14:00
3
Общество

В Госдуме рассказали о «выдыхающемся» коронавирусе

В Государственной думе заявили, что коронавирус уже начал "выдыхаться".
Газета.Ru вчера в 20:56
385
Здоровье

Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом

Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости вчера в 19:44
9
Хоккей

Да Коста стал игроком «Ак Барса»

Нападающий Стефан Да Коста заключил контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанцев.
Спорт-Экспресс вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Основатель SpaceX Илон Маск стал отцом в шестой раз

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал отцом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.
Мойка78 05 мая в 03:27
17
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
475
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное