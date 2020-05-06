Коронавирус
ЧемпионатВ АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов
В английской Премьер-лиге могут ввести ряд запретов после возобновления сезона, сообщает The Telegraph. По данным источника, в новых протоколах АПЛ игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками, совместное использование бутылок с водой, а также командные празднования голов.
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В АПЛ могут запретить командные празднования голов и обмен футболками после матчей
Sports.ruвчера в 17:03
Игрокам АПЛ могут запретить плеваться и обмениваться футболками. Все из-за коронавируса
Спорт-Экспрессвчера в 16:52
АПЛ из-за коронавируса хочет запретить командные празднования, обмен футболками и плевки
Sport24.ruвчера в 16:27
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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