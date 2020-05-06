Коронавирус
ЧемпионатВ АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов
В английской Премьер-лиге могут ввести ряд запретов после возобновления сезона, сообщает The Telegraph. По данным источника, в новых протоколах АПЛ игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками, совместное использование бутылок с водой, а также командные празднования голов.
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В АПЛ могут запретить командные празднования голов и обмен футболками после матчей
Sports.ruвчера в 17:03
Игрокам АПЛ могут запретить плеваться и обмениваться футболками. Все из-за коронавируса
Спорт-Экспрессвчера в 16:52
АПЛ из-за коронавируса хочет запретить командные празднования, обмен футболками и плевки
Sport24.ruвчера в 16:27
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Ведомости вчера в 07:30
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ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне маршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
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Общество
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Российская газета вчера в 11:17
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
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Алтайский край бьется за выполнение годового плана по экспорту
Предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности не попали под ограничения, которые вводились из-за режима повышенной готовности (действует в связи с распространением коронавируса).
Толк 02:08
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У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия
Игромания.ру вчера в 10:31
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
Газета.Ru вчера в 16:09
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США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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В России могут разрешить перевозчикам не возвращать деньги за билеты
Москва, 7 мая 2020, 09:41 — REGNUM Воздушные, железнодорожные, морские и речные перевозчики могут получить право в условиях пандемии коронавирусной инфекции не возвращать пассажирам деньги за приобретённые билеты, а заменить их ваучерами.
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Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
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Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
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Вывозной рейс с россиянами прибыл в Петербург из Шанхая
Самолёт из Шанхая с 128 россиянами на борту прибыл в Санкт-Петербург.
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Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
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Московский Комсомолец 00:42
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Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек
За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184.
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Газета.Ru вчера в 21:11
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Фондовые торги в США завершились разнонаправленно
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в среду разнонаправленным движением основных котировок.
ТАСС вчера в 16:49
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США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
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