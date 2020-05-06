Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатВ АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов

В английской Премьер-лиге могут ввести ряд запретов после возобновления сезона, сообщает The Telegraph. По данным источника, в новых протоколах АПЛ игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками, совместное использование бутылок с водой, а также командные празднования голов.
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В Англии запретят обмен майками и командные мероприятия

Soccer.ru02:06

Игрокам АПЛ могут запретить плеваться и обмениваться футболками. Все из-за коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 16:52

В АПЛ могут запретить обмен футболками и командные празднования голов

Чемпионатвчера в 19:56

АПЛ может внедрить новые правила из-за пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 17:31

В АПЛ могут запретить командные празднования голов и обмен футболками после матчей

Sports.ruвчера в 17:03

В Англии запретят командные мероприятия и обмен майками

Матч ТВ01:40

АПЛ из-за коронавируса хочет запретить командные празднования, обмен футболками и плевки

Sport24.ruвчера в 16:27
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Общество

В Крыму с 18 мая возобновят работу ряд предприятий

5 мая РИА Новости Крым сообщало, что в правительстве республики рассказали о готовности предприятий возобновить работу в условиях режима повышенной готовности.
RT на русском 04:42
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Общество

Власти Кубани опровергли информацию из мессенджеров о снятии карантина

Граждан просят доверять только официальным источникам, в которых публикуется достоверная и объективная информация, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Кубань 24 05:23
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Общество

Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 05:59
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Происшествия

Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге

Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
РБК 05:20
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 08:06
19
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
19
Общество

Режим самоизоляции в Москве сохранится после 12 мая

Режим самоизоляции после снятия части ограничений с 12 мая не ослабнет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Интерфакс вчера в 09:38
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Кино

Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

News.ru вчера в 10:52
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Общество

ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России

Копенгаген, 7 мая 2020, 14:17 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.
REGNUM 07:17
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Экономика

Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
Интерфакс 02:22
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
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Общество

В Москве за сутки госпитализировали меньше пациентов с коронавирусом, чем выписали

ТАСС 04:20
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Общество

За сутки в России выявили 11231 случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
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Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
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Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
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Политика

Трамп отверг причастность США к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Штатов не имеет никакого отношения к морскому вторжению боевиков в Венесуэлу.
Ореанда-Новости 05 мая в 12:00
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Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Экономика

В России может закрыться до половины магазинов одежды

Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться.
REGNUM 05:31
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Шоу-бизнес

Как проходит самоизоляция Ким Кардашьян? Новые горячие фото в купальнике!

39-летняя Ким Кардашьян решила сменить обстановку во время карантина и вместе с сестрой Кортни арендовала дом на побережье в Малибу.
ОК! 07:17
Общество

В Тульской области выявили 85 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Тульской области зафиксировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:51
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Общество

Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ

Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru вчера в 06:54
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Общество

Прокуратура требует возбудить дело за фейк о «чипировании» людей

Прокуратура Москвы просит следственные органы возбудить уголовное дело за распространение фейков о том, что коронавирус создан искусственно для массового чипирования людей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
6
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК вчера в 08:34
18
Общество

Вирусолог оценил риски распространения коронавируса летом

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что летом распространение коронавируса пойдет на спад.
Политическая Экспертиза 04:41
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