Ранее делать по 5 замен в матчах в качестве временной меры предложила ФИФА. Де Брюйне игрок сезона в АПЛ по версии The Athletic Сообщается, что речь идёт не о возможности выпускать 5 новых игроков в течение матча, а о 5 заменах в целом (с учётом обратных).

Спорт день за днем

В АПЛ разрешат командам делать по 5 замен за матч

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