Коронавирус

Sport.ruSport.ruВ АПЛ разрешат командам делать по 5 замен за матч

Ранее делать по 5 замен в матчах в качестве временной меры предложила ФИФА. Де Брюйне игрок сезона в АПЛ по версии The Athletic Сообщается, что речь идёт не о возможности выпускать 5 новых игроков в течение матча, а о 5 заменах в целом (с учётом обратных).
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В АПЛ могут разрешить делать 5 замен за матч до конца сезона (The Sun)

Sports.ru04:39

АПЛ разрешит командам делать по пять замен за матч

Спорт-Экспресс00:12

В АПЛ могут разрешить командам проводить по пять замен за игру

Metaratings02:12

АПЛ из-за коронавируса разрешит командам делать по пять замен за матч

Спорт день за днем02:03

В АПЛ разрешат командам делать по 5 замен за матч

Sport.ru01:30

СМИ: клубы АПЛ смогут делать по 5 замен в случае возобновления чемпионата

РИА Новости02:28

АПЛ разрешит командам делать по 5 замен за матч

Sport24.ruвчера в 23:28
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Общество

Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева

Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Общество

Вильфанд прогнозирует жаркий год

RT на русском вчера в 21:50
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Общество

Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России

Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Общество

В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим

С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03
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Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
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Общество

«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки режима самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" назвала предложения продлить режим самоизоляции справедливыми.
РИА Новости 10:31
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
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Политика

Путин призвал регионы обеспечить готовность к режиму ЧС

Борьба с коронавирусной инфекцией не должна ослаблять внимание властей к другим угрозам для жизни и безопасности людей, передает ОТР заявление Владимира Путина на совещании по ситуации с паводками и пожарами в России.
Общественное телевидение России 08:14
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Общество

Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями

Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv 10:00
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Общество

PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

ТАСС 08:07
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Общество

ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве

Всего в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки.
Известия 08:26
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском вчера в 09:36
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Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
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Футбол

РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
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Общество

Академик назвал срок окончания пандемии коронавируса в России

Ждать осталось недолго По мнению заведующего кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, председателя Российского респираторного общества, главного терапевта Минздрава Александра Чучалина, в России пандемия коронавируса может закончиться в середине июня.
Челнинские известия 03:10
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Общество

Непродовольственные магазины открыли в Липецкой области

С понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
Kursk.com 02:09
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Общество

«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
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Общество

Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район

Обозреватель Врн 05:52
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Политика

Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину

Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
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Общество

Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
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Происшествия

В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»

Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36
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Общество

По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай

Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
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Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению

По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
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Происшествия

В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска

Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
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