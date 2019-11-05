Как сообщает The Telegraph, в лиге готовы изменить подход к использованию VAR. В частности, будет рассмотрен вариант, при котором тренеры получат возможность запрашивать до трёх видеоповторов за матч.

В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

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