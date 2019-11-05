Футбол

ЧемпионатЧемпионатВ АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Как сообщает The Telegraph, в лиге готовы изменить подход к использованию VAR. В частности, будет рассмотрен вариант, при котором тренеры получат возможность запрашивать до трёх видеоповторов за матч.
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В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Чемпионат01:56

В АПЛ обсудят изменения в использовании ВАР

Sports.ruвчера в 16:55

Тренеры АПЛ могут получить возможность запрашивать видеоповторы

Матч ТВ02:38

Нововведения в использовании ВАР в Англии

Все про Спорт ру00:24

Тренеры АПЛ могут получить возможность запрашивать видеоповторы

Sportbox.RU02:38

В АПЛ могут разрешить тренерам запрашивать VAR

Бомбардир.рувчера в 23:00

В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Газета.Ru03:22
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Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Газета.Ru 03:51
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Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

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Матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» 19 декабря пройдёт в старом дворце спорта, вмещающем 3,5 тыс зрителей

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Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
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США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы

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Сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери

В последние месяцы, поделился сын, состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнаёт родных.
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Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV

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Infiniti показала изображение нового купе-кроссовера QX55

Руководители японского автомобильного концерна Infiniti опубликовали в социальных сетях свежие тизерные фотографии нового купе-кроссовера QX55.
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru вчера в 06:14
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Происшествия

Подозреваемый в хищении данных банков переведён под домашний арест

Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайства защиты Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, и отправил его под домашний арест.
RT на русском 03:56
Армия и оружие

Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

RT на русском 02:27
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Могла разорвать изнутри: врачи удалили женщине опухоль весом 18 кг

РЕН ТВ вчера в 19:58
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Уволенному за служебный роман главе McDonald’s выплатят шесть зарплат

Бывшему гендиректору McDonald’s, уволенному за роман с сотрудницей, выплатят выходное пособие, равное зарплате за полгода работы.
Секрет фирмы 03:10
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Армия и оружие

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.
RZN.info 03 ноября в 08:00
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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Игры

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.
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Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

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В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

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Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

В Петербурге за помощью к врачам с симптомами отравления обратились около 60 сотрудников центрального офиса "Ленты".
Вести.Ru 04:05
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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

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Данные клиентов «Альфа-банка» попали в интернет

По данным издания, в банке подтвердили утечку данных и небольшом количестве клиентов.
Российская газета 01:36
Экономика

«Траст», «Открытие» и «Сафмар» договорились об урегулировании споров

Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".
РИА Новости 02:41
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских звезд за корпоративы

Discover24 02:44
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