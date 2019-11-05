Как сообщает The Telegraph, в лиге готовы изменить подход к использованию VAR. В частности, будет рассмотрен вариант, при котором тренеры получат возможность запрашивать до трёх видеоповторов за матч.

В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Все про Спорт ру

Общество Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.

Гаджеты Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.

Политика Путин поручил создать единый корпус словарей с нормами русского языка Президент России Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка страны.

Наука Модифицировано природой Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.

Общество В новосибирском вузе проводят разбирательство из-за студенческих мемов Ранее в паблике "Мемы 220б" в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что студенты первого курса физического факультета вуза создали в той же соцсети группу о студенческой жизни, в которой размещали различные картинки с преподавателями факультета.

Политика Украина предложила Эстонии вместе противостоять «Северному потоку-2» Предложение председателя правительства Украины Алексея Гончарука министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу вместе бороться против строительства российского газопровода "Северный поток - 2" не будет воспринято в Европе всерьез – пояснил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Футбол Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона» Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

Наука Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи Эксперимент показал, что мысли о половой близости делают людей склонными ко лжи, если речь идет об общении с потенциальным половым партнером.

Общество В России введут налоговый вычет на фитнес Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.

Общество Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.

Происшествия Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.

Экономика Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В Москве после визита к стоматологу умер подросток Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Политика Путин назначил Андрея Келина новым послом России в Великобритании Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании.

Политика Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Иран заявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна вновь уменьшит выполнение обязательств по ядерной сделке.

Политика Штайнмайер написал Горбачеву о будущем России и Европы Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину падения Берлинской стены направил письмо первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Спорт Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.

Общество Температурный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября Пятое ноября в Москве стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя 10,6 градусов тепла в полдень.

Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

Спорт WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.

Шоу-бизнес Кристина Асмус пожаловалась на травлю из-за откровенной сцены Причиной травли стала откровенная сцена в новом фильме с участием актрисы.