Футбол
ЧемпионатВ АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы
Как сообщает The Telegraph, в лиге готовы изменить подход к использованию VAR. В частности, будет рассмотрен вариант, при котором тренеры получат возможность запрашивать до трёх видеоповторов за матч.
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Политика
Путин поручил создать единый корпус словарей с нормами русского языка
Президент России Владимир Путин поручил подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка в качестве государственного языка страны.
RT на русском 09:03
Наука
Модифицировано природой
Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.
Наука и жизнь вчера в 23:08
Общество
В новосибирском вузе проводят разбирательство из-за студенческих мемов
Ранее в паблике "Мемы 220б" в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что студенты первого курса физического факультета вуза создали в той же соцсети группу о студенческой жизни, в которой размещали различные картинки с преподавателями факультета.
РИА Новости 08:18
Политика
Украина предложила Эстонии вместе противостоять «Северному потоку-2»
Предложение председателя правительства Украины Алексея Гончарука министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу вместе бороться против строительства российского газопровода "Северный поток - 2" не будет воспринято в Европе всерьез – пояснил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Газета.Ru вчера в 16:12
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанес серьезную травму футболисту «Эвертона»
Полузащитник "Эвертона" Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
РИА Новости 03 ноября в 14:03
Наука
Мысли об интимной близости склоняют людей ко лжи
Эксперимент показал, что мысли о половой близости делают людей склонными ко лжи, если речь идет об общении с потенциальным половым партнером.
Planet Today 06:23
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru вчера в 20:30
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Политика
Путин назначил Андрея Келина новым послом России в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании.
REGNUM 08:50
Политика
Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:23
Политика
Иран заявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна вновь уменьшит выполнение обязательств по ядерной сделке.
УтроNews 03:50
Политика
Штайнмайер написал Горбачеву о будущем России и Европы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину падения Берлинской стены направил письмо первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Рамблер 08:03
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Общество
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Общество
Температурный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября
Пятое ноября в Москве стало самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений, температура достигла показателя 10,6 градусов тепла в полдень.
ТАСС 05:21
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на травлю из-за откровенной сцены
Причиной травли стала откровенная сцена в новом фильме с участием актрисы.
Волга-Медиа вчера в 21:31
Экономика
В Кремле опровергли планы по дальнейшему повышению НДС
Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в Кремле не ведется.
Известия 06:34