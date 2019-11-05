Футбол
ЧемпионатВ АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы
Как сообщает The Telegraph, в лиге готовы изменить подход к использованию VAR. В частности, будет рассмотрен вариант, при котором тренеры получат возможность запрашивать до трёх видеоповторов за матч.
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Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
Футбол
Глава судейского департамента: чувствую доверие руководства
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что чувствует доверие со стороны РФС.
Происшествия
Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка
Сотрудники УМВД по Камчатскому краю проводят дополнительную проверку в рамках уголовного дела об истязании трехлетнего ребенка семьей его дяди, под опеку которого мальчик попал в 2017 году.
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
6 октября Иран приступит к новому сокращению обязательств по ядерной сделке, а на объекте в Фордо начнется обогащение урана, объявил Роухани.
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Спорт
WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.
Армия и оружие
Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием
Хоккей
Декабрьское «зелёное дерби» пройдёт в старом дворце спорта
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» проведут «зелёное дерби» 19 декабря в старом дворце спорта в Казани.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Политика
Владимир Путин уволил главного следователя Урала
Президент России отправил в отставку главу Четвертого следственного управления ГСУ СКР, генерал-лейтенанта Руслана Ибиева.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
Музыка
Украинка Maruv стала лучшей российской певицей по версии MTV
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей», — заявил он, отвечая на вопрос о влиянии решения Стокгольмского арбитража на переговоры по газу между Россией и Украиной.
Политика
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, отправив уведомление об этом в ООН, сообщается на сайте госдепартамента.
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Гаджеты
Samsung готовит к выпуску смартфон Samsung Galaxy A51
Проверенный сетевой информатор поделился некоторой информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy A51.
Финансы
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,36%
По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде октября составила 6,36%, сообщает пресс-служба регулятора.
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
Общество