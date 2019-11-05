Футбол

ЧемпионатЧемпионатВ АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Как сообщает The Telegraph, в лиге готовы изменить подход к использованию VAR. В частности, будет рассмотрен вариант, при котором тренеры получат возможность запрашивать до трёх видеоповторов за матч.
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В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Чемпионат01:56

В АПЛ обсудят изменения в использовании ВАР

Sports.ruвчера в 16:55

Тренеры АПЛ могут получить возможность запрашивать видеоповторы

Матч ТВ02:38

Нововведения в использовании ВАР в Англии

Все про Спорт ру00:24

Тренеры АПЛ могут получить возможность запрашивать видеоповторы

Sportbox.RU02:38

В АПЛ могут разрешить тренерам запрашивать VAR

Бомбардир.рувчера в 23:00

В АПЛ тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Газета.Ru03:22
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Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Футбол

Глава судейского департамента: чувствую доверие руководства

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что чувствует доверие со стороны РФС.
РИА Новости 06:04
Происшествия

Полиция Камчатки проверяет видео с истязаниями трехлетнего ребенка

Сотрудники УМВД по Камчатскому краю проводят дополнительную проверку в рамках уголовного дела об истязании трехлетнего ребенка семьей его дяди, под опеку которого мальчик попал в 2017 году.
ТАСС 01:57
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Политика

В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Происшествия

В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Политика

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

6 октября Иран приступит к новому сокращению обязательств по ядерной сделке, а на объекте в Фордо начнется обогащение урана, объявил Роухани.
Московский Комсомолец 03:15
Футбол

Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

Газета.Ru вчера в 11:35
Спорт

WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ 04:50
Армия и оружие

Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием

МР7.ру вчера в 12:14
Хоккей

Декабрьское «зелёное дерби» пройдёт в старом дворце спорта

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» проведут «зелёное дерби» 19 декабря в старом дворце спорта в Казани.
Аргументы и Факты - Уфа 05:32
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Экономика

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС

Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Армия и оружие

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Политика

Владимир Путин уволил главного следователя Урала

Президент России отправил в отставку главу Четвертого следственного управления ГСУ СКР, генерал-лейтенанта Руслана Ибиева.
Московский Комсомолец вчера в 21:38
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Музыка

Украинка Maruv стала лучшей российской певицей по версии MTV

Слово и Дело вчера в 05:56
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей», — заявил он, отвечая на вопрос о влиянии решения Стокгольмского арбитража на переговоры по газу между Россией и Украиной.
Известия 05:53
Политика

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, отправив уведомление об этом в ООН, сообщается на сайте госдепартамента.
Ведомости вчера в 17:52
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Гаджеты

Samsung готовит к выпуску смартфон Samsung Galaxy A51

Проверенный сетевой информатор поделился некоторой информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy A51.
ITZine.ru 04:12
Финансы

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,36%

По данным ЦБ РФ, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде октября составила 6,36%, сообщает пресс-служба регулятора.
DP.RU 03:19
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Общество

Супермаркеты начали устанавливать автоматы по разливу пива

Ведомости 01:30
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
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