Коронавирус

Советский спортСоветский спортВ АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах третьего этапа тестирования футболистов и сотрудников 20 клубов на коронавирус. 25 и 26 мая анализы сдали 1 008 человек. Было зафиксировано 4 позитивных пробы в трех клубах.
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Четыре положительных результата теста на коронавирусную инфекцию было выявлено в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на официальном сайте
 Лиги.
Газета.Ruвчера в 14:06

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В АПЛ коронавирус выявили у 4 человек из 3 клубов. Провели 1 008 тестов

Sports.ruвчера в 17:11

В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Советский спортвчера в 14:45

АПЛ сообщила о четырёх новых случаях заражения коронавирусом

Чемпионатвчера в 13:50

Четыре теста на коронавирус в АПЛ дали положительный результат

Газета.Ruвчера в 14:06

АПЛ сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом на третьем этапе тестирования

Sport24.ruвчера в 14:00

В трех клубах АПЛ выявлено четыре заболевших коронавирусом

РИА Новостивчера в 14:07

Четыре игрока или сотрудника клубов АПЛ заражены коронавирусом

Спорт-Экспрессвчера в 13:50
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1K
Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.
Lenta.ru 00:52
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Здоровье

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи

Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
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Общество

Собянин объявил радикальное смягчение самоизоляции в Москве с 1 июня

С 1 июня в Москве откроется вся непродовольственная торговля, часть сферы услуг, москвичам разрешат гулять по графику, завил на онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
2K
Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн вчера в 08:39
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Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости вчера в 10:50
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Единоборства

Петр Ян сразится с Алдо за титул чемпиона UFC

Россиянин Петр Ян проведет поединок против бразильца Жозе Алдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Советский спорт 01:17
Политика

Китай отказался обсуждать ситуацию вокруг Гонконга

Китай отказался обсуждать в Совете Безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга, передает РИА "Новости" со ссылкой на постпредства Соединенных Штатов при организации.
Газета.Ru вчера в 22:49
Происшествия

Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе

Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском вчера в 11:35
Общество

Boeing возобновил производство 737 MAX

Компания Boeing возобновила остановленное ранее из-за пандемии коронавируса производство лайнеров 737 MAX на заводе в Вашингтоне, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление авиастроительной корпорации.
Газета.Ru вчера в 19:31
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Культура

Звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выросла и стала настоящей красавицей

Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши в сериале «Воронины», повзрослела, став истинной красавицей.
OAnews 26 мая в 15:25
Общество

Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни

РИА Новости вчера в 11:42
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Гаджеты

Бюджетный флагман Honor Play 4 Pro получит зарядку на 40 Вт

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor Play 4 Pro, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com вчера в 16:05
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
6K
Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
4K
Технологии

Вышло крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
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Общество

Всех нуждающихся российских школьников за лето обеспечат компьютерами

В течение лета министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить компьютерной техникой всех школьников из малообеспеченных семей.
Kazanfirst.ru 01:19
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Политика

Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), за которые в ближайшее время должна проголосовать палата представителей США.
РИА Новости вчера в 19:02
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Общество

В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу

Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец 25 мая в 22:00
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
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Энергетика

Оценены запасы нефти и газа в России

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить».
Ведомости вчера в 17:12
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Общество

Роскачество выявило антибиотики в сметане

В сметане «Благода» эксперты обнаружили превышение содержания дрожжей, следы антибиотика доксициклина и растительные жиры.
Rambler News Service 01:00
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