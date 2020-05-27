с чего всё началось

Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах третьего этапа тестирования футболистов и сотрудников 20 клубов на коронавирус. 25 и 26 мая анализы сдали 1 008 человек. Было зафиксировано 4 позитивных пробы в трех клубах.

В АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом

Общество В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 382

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1K

Общество Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. 125

Здоровье В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи Чита, 28 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Читу для помощи в лечении жителей Забайкальского края с COVID-19 прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей. 28

Общество Собянин объявил радикальное смягчение самоизоляции в Москве с 1 июня С 1 июня в Москве откроется вся непродовольственная торговля, часть сферы услуг, москвичам разрешат гулять по графику, завил на онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин. 2K

Политика Шредер назвал посла Украины «карликом» Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях. 167

Единоборства Петр Ян сразится с Алдо за титул чемпиона UFC Россиянин Петр Ян проведет поединок против бразильца Жозе Алдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Политика Китай отказался обсуждать ситуацию вокруг Гонконга Китай отказался обсуждать в Совете Безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга, передает РИА "Новости" со ссылкой на постпредства Соединенных Штатов при организации.

Происшествия Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.

Общество Boeing возобновил производство 737 MAX Компания Boeing возобновила остановленное ранее из-за пандемии коронавируса производство лайнеров 737 MAX на заводе в Вашингтоне, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление авиастроительной корпорации.

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 826

Гаджеты Бюджетный флагман Honor Play 4 Pro получит зарядку на 40 Вт Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor Play 4 Pro, который еще не был представлен официально.

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Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. 4K

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Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.

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Политика Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение В случае с НАО и Архангельской областью было бы разумно свернуть проект, «как до этого гасили во всех случаях идеи объединения Тюменской области с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами», считает эксперт: «Если только не возникнет желания отомстить». 11