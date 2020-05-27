Коронавирус
Советский спортВ АПЛ выявили еще четыре случая заражения коронавирусом
Официальный сайт английской премьер-лиги сообщил о результатах третьего этапа тестирования футболистов и сотрудников 20 клубов на коронавирус. 25 и 26 мая анализы сдали 1 008 человек. Было зафиксировано 4 позитивных пробы в трех клубах.
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АПЛ сообщила о четырех случаях заражения коронавирусом на третьем этапе тестирования
Sport24.ruвчера в 14:00
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
Роскачество выявило в сметане следы антибиотиков и растительные жиры
Повторное исследование сметаны, которое провели эксперты Роскачества, показало, что не все производители могут из года в год выпускать продукт высокого качества.
Российская газета 01:44
Шоу-бизнес
Билли Айлиш выпустила короткометражный фильм о бодишейминге
News.ru вчера в 06:20
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Коммерсантъ вчера в 13:00
Технологии
Microsoft выпустила обновление для Windows 10
Американская корпорация Microsoft в четверг представила обновление операционной системы Windows 10, которое получило название Windows 10 May 2020 Update.
ТАСС 03:56
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Наука
Исследование: аэробика может заменить утренний кофе
Ученые пришли к выводу, что умеренное занятие аэробикой по утрам может легко заменить кофеин, давая такие же результаты когнитивного импульса.
ToDay News Ufa вчера в 23:57
Здоровье
268 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 268 человек.
Уральский меридиан 03:39
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Разъяренные фактическим убийством 46-летнего местного жителя по имени Джордж Флойд жители Миннеаполиса закидали здание полиции и припаркованные рядом машины правоохранителей камнями и бутылками.
Российская газета 04:12
Политика
Архангельская область и НАО отложили референдум об объединении
Референдум по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа в этом году не состоится, сообщил РИА Новости председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров.
РИА Новости 03:39
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с Телегиным
Певица Пелагея подала на развод со своим мужем, форвардом ЦСКА Иваном Телегиным.
Sports.ru вчера в 04:45
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
В США за 16 минут до запуска двигателей отложили старт первого в истории частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.
Известия 04:26
Кино
Возвращение в DC: Генри Кавилл может снова стать Суперменом
Вряд ли речь идет о новом полноценном сольном фильме, ведь график проектов расписан уже на несколько лет вперед, однако Кавилл совсем не против эпизодических появлений.
Телепрограмма 02:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
По подозрению в убийстве ребенка задержан 16-летний подросток - он признал вину, рассказали в региональном управлении СК РФ.
Российская газета 04:33
Армия и оружие
Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Известия вчера в 15:41
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
Футбол
Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо
Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
RT на русском 26 мая в 05:48
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество
Более 8 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки
За последние сутки в России зафиксировали 8371 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб.
Ореанда-Новости 03:47
Здоровье
Минздрав принял новые правила ВОЗ по статистике COVID-19
Минздрав РФ утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19.
Газета.Ru вчера в 14:30
Происшествия
Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой
В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
Армия и оружие
Минобороны России получило партию модернизированных минометов «Сани»
Москва, 28 мая 2020, 11:24 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в Ростех) поставил Министерству обороны России партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».
REGNUM 04:24
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56