Коронавирус
Бомбардир.руВ АПЛ выявили новый случай заболевания коронавирусом
Тесты на наличие инфекции сдали 1829 футболистов и сотрудников клуба. Инфицированным оказался один человек. Ранее в Премьер-лиге были выявлены 17 случаев заражения COVID-19.
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Технологии
WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur
Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru 14:12
Хоккей
Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов
Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
РИА Новости 03:51
Экономика
Минфин счел заниженным прогноз Минэка по темпу роста ВВП
Оценки Минэка номинального ВВП на 2021-й ограничивают возможности для планирования расходов бюджета, поскольку не позволяют Минфину прогнозировать поступления, достаточные для поддержания трат на нынешнем уровне.
Известия 18:37
Общество
Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам
В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 10:40
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Космос
В SpaceX назначили дату запуска ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink
Планируется запуск десятой партии спутников для широкополосной сети StarX SpaceX на ракете SpaceX Falcon 9 на 23 июня.
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Технологии
Создан самый производительный квантовый компьютер в мире
Создать самый мощный квантовый компьютер удалось специалистам компании Honeywell, информация об этом 22 июня размещена на сайте ixbt.com.
ИА Красная Весна 14:46
Здоровье
Солодов завез в больницу Усть-Большерецка защитные костюмы и маски (фото)
Как передает пресс-служба камчатского правительства, Владимир Солодов привез врачам запас средств индивидуальной защиты и медицинское оборудование: 5 тысяч масок, 64 защитных костюма для медиков, 10 пульсоксиметров и кислородный концентратор.
Кам 24 18:37
Политика
В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии
Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".
ТАСС 12:33
Политика
ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента
Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту
Активисты и ранее считали монумент неоднозначным. В Нью-Йорке демонтируют памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.
Деловое.ТВ 02:33
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Игры
Need for Speed: Hot Pursuit выйдет на Nintendo Switch: новый инсайд про игры EA
На прошедшей в пятницу презентации EA Play Live компания Electronic Arts объявила о расширении поддержки Nintendo Switch.
Srnsk 19:23
Здоровье
«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Общество
Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.
ТАСС 15:11
Гаджеты
Visionox представляет новый гибкий экран
Ранее китайская компания Visionox создала гибкий дисплей для Xiaomi Mi Mix Alpha, в результате чего смартфон стало возможным сгибать как в одном, так и в другом направлении.
Goroday.ru 18:06
Армия и оружие
Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая
Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»
В заключительном матче 30 тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» со счетом 5:0. Команда Хосепа Гвардьолы сократила отставание от лидирующего «Ливерпуля», который накануне завершил свой матч с «Эвертоном» нулевой ничьей.
Спорт день за днем 16:55
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Здоровье
Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови
Ранее ученые ряда стран пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных осложнений от COVID-19.
Моя Москва.онлайн 10:49
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью AVN заявил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении.
RT на русском 18:33
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Авто
Китайский производитель Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня 20 июня в 13:40