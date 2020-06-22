Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руВ АПЛ выявили новый случай заболевания коронавирусом

Тесты на наличие инфекции сдали 1829 футболистов и сотрудников клуба. Инфицированным оказался один человек. Ранее в Премьер-лиге были выявлены 17 случаев заражения COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В АПЛ выявлен один новый случай заболевания коронавирусом

Sport24.ru14:40

В АПЛ выявлен один новый случай заболевания коронавирусом

Soccer.ru14:52

По результатам 10-го раунда тестирования на COVID-19 в АПЛ обнаружили лишь одного зараженного

Советский спорт14:49

В чемпионате Англии выявили новый случай COVID-19 после рестарта сезона

Матч ТВ14:46

В АПЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом после рестарта сезона

Metaratings15:51

В АПЛ прошло очередное тестирование на коронавирус: выявлен один случай заражения

Спорт-Экспресс14:34

В АПЛ прошёл очередной этап тестирования на коронавирус. Выявлен ещё один заражённый

Чемпионат14:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Технологии

WWDC 2020. Apple сделала новую macOS Big Sur

Сегодня, 22 июня, во время презентации WWDC 2020 компания Apple показала миру новую операционную систему macOS 10.16 с фирменным названием Big Sur.
ITZine.ru 14:12
1
Хоккей

Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов

Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
РИА Новости 03:51
Экономика

Минфин счел заниженным прогноз Минэка по темпу роста ВВП

Оценки Минэка номинального ВВП на 2021-й ограничивают возможности для планирования расходов бюджета, поскольку не позволяют Минфину прогнозировать поступления, достаточные для поддержания трат на нынешнем уровне.
Известия 18:37
Общество

Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам

В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 10:40
813
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
125
Космос

В SpaceX назначили дату запуска ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Планируется запуск десятой партии спутников для широкополосной сети StarX SpaceX на ракете SpaceX Falcon 9 на 23 июня.
ИА Красная Весна вчера в 07:38
2
Технологии

Создан самый производительный квантовый компьютер в мире

Создать самый мощный квантовый компьютер удалось специалистам компании Honeywell, информация об этом 22 июня размещена на сайте ixbt.com.
ИА Красная Весна 14:46
Здоровье

Солодов завез в больницу Усть-Большерецка защитные костюмы и маски (фото)

Как передает пресс-служба камчатского правительства, Владимир Солодов привез врачам запас средств индивидуальной защиты и медицинское оборудование: 5 тысяч масок, 64 защитных костюма для медиков, 10 пульсоксиметров и кислородный концентратор.
Кам 24 18:37
Политика

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".
ТАСС 12:33
38
Политика

ЦИК Белоруссии: семь человек продолжают участие в выборах президента

Семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, продолжают участие в президентских выборах в Белоруссии после этапа сбора подписей, заявила РИА Новости в понедельник глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
РИА Новости 03:55
3
Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
346
Политика

В Нью-Йорке демонтируют памятник Теодору Рузвельту

Активисты и ранее считали монумент неоднозначным. В Нью-Йорке демонтируют памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту.
Деловое.ТВ 02:33
1K
Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
85
Игры

Need for Speed: Hot Pursuit выйдет на Nintendo Switch: новый инсайд про игры EA

На прошедшей в пятницу презентации EA Play Live компания Electronic Arts объявила о расширении поддержки Nintendo Switch.
Srnsk 19:23
Здоровье

«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
7
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
761
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 06:36
2,2K
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
477
Общество

Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа

Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.
ТАСС 15:11
Гаджеты

Visionox представляет новый гибкий экран

Ранее китайская компания Visionox создала гибкий дисплей для Xiaomi Mi Mix Alpha, в результате чего смартфон стало возможным сгибать как в одном, так и в другом направлении.
Goroday.ru 18:06
Армия и оружие

Sohu сравнило межконтинентальные ракеты РФ, США и Китая

Аналитики китайского издания Sohu сравнили характеристики межконтинентальных ракет РФ, США и Китая, придя к выводу, что российская МБР превосходит американские и китайские аналоги.
HotGeo 20 июня в 03:53
6
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»

В заключительном матче 30 тура АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» со счетом 5:0. Команда Хосепа Гвардьолы сократила отставание от лидирующего «Ливерпуля», который накануне завершил свой матч с «Эвертоном» нулевой ничьей.
Спорт день за днем 16:55
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
961
Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,2K
Здоровье

Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови

Ранее ученые ряда стран пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных осложнений от COVID-19.
Моя Москва.онлайн 10:49
Политика

Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью AVN заявил, что готов к диалогу с американским лидером Дональдом Трампом при условии, что переговоры будут построены на взаимном уважении.
RT на русском 18:33
2
Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

Аргументы и Факты вчера в 11:14
Общество

Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве

РБК вчера в 20:24
1K
Авто

Китайский производитель Lifan находится на грани разорения

Автоновости дня 20 июня в 13:40
123
Как работают Яндекс.Новости?
Главное