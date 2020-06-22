В Английской премьер-лиге (АПЛ) выявили один случай заражения коронавирусом, передает сайт турнира.

В АПЛ выявили один случай заражения коронавирусом

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