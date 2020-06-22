Коронавирус
Газета.RuВ АПЛ выявили один случай заражения коронавирусом
В Английской премьер-лиге (АПЛ) выявили один случай заражения коронавирусом, передает сайт турнира.
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Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
В Москве сняли ограничения на работу туристических агентств
В сообщении говорится, что организация экскурсий по Москве пока запрещена.
Эхо Москвы 14:03
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Общество
Nord Stream 2 должна обосновать апелляцию на решение регулятора ФРГ
Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG должна до 15 сентября обосновать свою апелляцию на решение Федерального сетевого агентства ФРГ отказавшему газопроводу в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС.
Российская газета 07:18
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Гаджеты
Названы компьютеры, которые первыми получат процессоры от Apple
По данным Мин-чи Куо, аналитика тайваньской TF International Securities, известного максимальной точностью прогнозов о будущих новинках Apple, одном из первых компьютеров Apple на базе собственных ARM-чипов станет 13-дюймовый MacBook Pro.
Вести.Ru 04:22
Гаджеты
Apple представила свою новую iOS 14
Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими.
REGNUM 14:40
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru 20 июня в 05:07
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Происшествия
Москвичка на три дня заперла пятерых детей в квартире
Уголовное дело по двум статьям возбудили в отношении нерадивой многодетной москвички, которая время от времени оставляла пятерых детей дома без присмотра.
Московский Комсомолец 10:47
Кино
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
Культуромания 14:38
Политика
Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
В ходе российско-американских консультаций по стратегической стабильности обсуждалась ситуация вокруг двусторонних договоров в сфере контроля вооружений, сообщает министерство иностранных дел России.
Газета.Ru 14:09
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Колос» в матче с 4 пенальти
Киевское «Динамо» нанесло поражение «Колосу» в домашнем матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
Sport24.ru 14:28
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Фигурное катание
Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.
Чемпионат 08:54
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу
После 2030 года в системе пенсионных накоплений может возникнуть дефицит.
Цензуры.Нет 11:52
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29